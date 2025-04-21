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CHP'li belediyelerde usulsüzlük soruşturmasında tutuklama: Eski başkana ev hapsi verildi!

CHP'li belediyelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Devrek ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında "ev hapsi" uygulanmasına hükmetti. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 01:15 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 01:21
CHP’li belediyelerde usulsüzlük soruşturmasında tutuklama: Eski başkana ev hapsi verildi!

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ise ev hapsi ile adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

CHP'li belediyelerde usulsüzlük soruşturmasında tutuklama: Eski başkana ev hapsi verildi!

 CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi. (AA) CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi. (AA)

Geçtiğimiz cuma günü Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Devrek ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli usulsüzlük iddiaları bulunan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, dönemin Özel Kalem Müdürü Raif K., dönemin Muhasebe Mali İşler Müdürü Nafie Ç., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Recep K., dönemin satın alma personeli Engin K., dönemin Vekil Mali İşler Müdürü İsmail K.'nın yanı sıra dönemin tahsilat biriminde görevli Umut K. ve dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. gözaltına alınmıştı.

 CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi. (DHA) CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi. (DHA)

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken Taha K. ile Necmettin D. de gözaltına alınmıştı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raif K. ve Umut K. savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN BOZKURT'A EV HAPSİ

Mahkeme eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında kamuoyunda "ev hapsi" olarak bilinen konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına hükmederken, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve partililer de adliye binası önüne gelerek süreci yakından takip etti.

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