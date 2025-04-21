CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi. (DHA)

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken Taha K. ile Necmettin D. de gözaltına alınmıştı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raif K. ve Umut K. savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN BOZKURT'A EV HAPSİ



Mahkeme eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında kamuoyunda "ev hapsi" olarak bilinen konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına hükmederken, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve partililer de adliye binası önüne gelerek süreci yakından takip etti.