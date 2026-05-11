İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçmiş dönemdeki karanlık ihale süreçleri ve kamu kaynaklarını israf eden uygulamalar bir bir gün yüzüne çıkıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni operasyonun düğmesine basıldı.

SOYER'İN YAKIN EKİBİNE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından ve eski İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile İZDOĞA eski Genel Müdürü Özkan Baturu gözaltına alındı.

Sabah gazetesinin haberine göre, kooperatif soruşturması kapsamında halihazırda tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek ve Kırveli Mühendislik şirketi yetkilisi hakkında yeni bir gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz aylarda savcılık tarafından ifadeye çağrılan şüphelilerin, yöneltilen suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in danışmanı Güven Eken ile eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu gözaltına alındı.

SAYIŞTAY RAPORUYLA BELGELENDİ

Hukuki sürecin temel dayanağını, İZDOĞA'nın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği şaibeli iş ve işlemler oluşturdu.

Söz konusu iddiaların büyük bölümü Sayıştay raporlarına yansıyarak resmiyet kazandı.

Raporda, Şaşal Su Tesisi için alınan makinelere ilişkin ihale ve uygulama süreçlerinde ciddi usulsüzlükler ile hatalı işlemler bulunduğu saptandı.

Teknik şartname ile sözleşme hükümleri arasında bariz uyumsuzluklar tespit edildi.

“Nitelikli dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin, Şaşal Su Tesisi ihalesinde kurumu zarara uğrattığı ortaya çıktı.

SIFIR YERİNE İKİNCİ EL MAKİNE VURGUNU

Denetim raporlarında, avans ödemelerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve yüklenici firmaya yönelik gecikme cezalarının kasıtlı olarak uygulanmadığı aktarıldı.

Şişirme makinesinin sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmediği, daha sonra sıfır cihaz yerine ikinci el makineyle değiştirildiği kaydedildi.

Bu skandal süreç nedeniyle şirketin ve dolayısıyla kamu maliyesinin ciddi derecede maddi zarara uğratıldığı değerlendirmesine yer verildi.