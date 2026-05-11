Çitil, yapay zeka ve canlının inorganik ortamda üretilmesi gibi projelerin fıkhi ve kelami perspektiften rahatsızlık oluşturduğunu ve ideolojik yüklerin eleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çitil, Müslümanların hakikat arayışını sürdürmesi ve özgün bilgi üretimi konusunda kendi sorularını tartışmalara eklemesi gerektiğini ifade etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu, ulusal ve uluslararası çok sayıda katılımcının iştirakiyle başladı.

İki gün sürecek forumda sömürgecilik, bilgi üretimi ve kültürel bağımsızlık başlıkları ele alınırken, etkinliğe katılan Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çitil, bilginin sömürgeleştirilmesin geçmişte kalmış bir süreç olmadığını hala günümüzde farklı yöntemlerle devam ettiğini belirterek,

"Kolonizasyon ya da sömürgeleştirme daha aşina olduğumuz bir terim. Hani Batı'nın kapitalizmin gelişim seyri içerisinde geliştirdiği o ekonomik gücü desteklemek üzere ihtiyaç duyduğu insan kaynakları ya da diğer kaynaklar için dünyanın hemen hemen her yerine yayılıp bir yerleri ele geçirip oraları dönüştürmesi ve kendine bağlı hale getirmesi süreci.

Bu süreçte de kişilere kendi dilini öğretmesi, kendi kültürünü taşıması; bütün bu süreç aslında çok acılı tabii. Savaşları da içeren, insanların öldürülmesini, katledilmesini, çocukların yuvalarından koparılıp, efendim, öğretim süreçlerinde kimliklerinin devşirilmesini içeren çok acılı bir süreç.

Geçen yüzyılda bir post-kolonyal dönem de yaşandı. Yani ülkeler çoğunlukla aslında bu sömürgeci dönemin sonunda özgürlüklerine kavuştular ve bağımsızlıklarını kazandılar.

SÖMÜRGECİLİK HALA DEVAM EDİYOR

Biraz şey gibi de düşünüldü; işte kolonyalizm işte sona eriyor vesaire gibi. Fakat bunun böyle olmadığını biz hemen hemen çok çabuk bir şekilde de anladık. Bunun en iyi örneği aslında Gazze.

Mesela Gazze'de aslında İsrail'in yaptığı bir yerleşimci sömürgecilik örneğidir. Orayı ele geçirmiştir; oradaki insanları oradan kovmaya, soykırımla yok etmeye çalışmaktadır."

Çitil, sömürgeciliğin neden hala sürdüğüne ilişkin değerlendirmesinde, sömürgeci düşünüş ve iktidar biçimlerinin ortadan kalkmadığını söyledi.

Ülkelerin bağımsızlaşmasının bunun için yeterli olmadığını belirten Çitil, "Bilgiyi yine üreten, ürettiğini iddia eden, evrensel bilgiyi ürettiğini iddia eden yine Batı ve bunu aslında herkese de dayatıyor" ifadelerini kullandı.