Magandalar ceza yiye yiye alışacak: Kartal'da dehşet saçan kamyon şoförüne 180 bin lira ceza | Ehliyet de gitti

Trafik terörü estiren kamyon şoförüne emniyetten ağır yaptırım geldi. İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı aracı takip edip saldırıda bulunan şahıs, sanal devriye ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. Magandaya 180 bin lira ceza uygulanırken, olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şoför hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

  • İstanbul Kartal'da trafikte tartıştığı sürücüyü takip edip saldıran kamyon şoförü T.T., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri tarafından yakalandı.
  • Şoföre Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
  • Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi ve sürücülerin ehliyetlerine el konuldu.
  • Kamyon şoförü T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
  • Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan şiddet içerikli görüntüleri inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Toplumun huzurunu bozan ve trafikte terör estiren şahıslara yönelik denetimler sonuç veriyor. İstanbul'un Kartal ilçesinde trafikte tartıştığı sürücüyü ısrarla takip edip araçtan inerek saldıran kamyon şoförü, emniyet güçlerinin dikkati sayesinde yakalanarak ağır yaptırımla karşı karşıya kaldı.

SANAL DEVRİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Sanal Devriye" ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan şiddet içerikli tartışma görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışmalarda, trafikte dehşet saçan kamyon şoförünün T.T. olduğu saptandı.

180 BİNLİK CEZAYI YEDİ

İncelemeler sonucunda, kamyon şoförünün trafikte tartıştığı diğer aracı saldırı amacıyla ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek fiili müdahalede bulunduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve magandalık sergileyen şoför, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYET GİTTİ ARAÇ 2 AY TRAFİKTEN MEN

Emniyet güçlerinin tavizsiz müdahalesiyle olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

Trafikte şiddete başvuran kamyon şoförü T.T. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

