SANAL DEVRİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Sanal Devriye" ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan şiddet içerikli tartışma görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışmalarda, trafikte dehşet saçan kamyon şoförünün T.T. olduğu saptandı.

180 BİNLİK CEZAYI YEDİ

İncelemeler sonucunda, kamyon şoförünün trafikte tartıştığı diğer aracı saldırı amacıyla ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek fiili müdahalede bulunduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve magandalık sergileyen şoför, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYET GİTTİ ARAÇ 2 AY TRAFİKTEN MEN

Emniyet güçlerinin tavizsiz müdahalesiyle olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

Trafikte şiddete başvuran kamyon şoförü T.T. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.