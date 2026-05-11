SONAR ANKETİNDE AK PARTİ ÖNE GEÇTİ

SONAR'ın nisan ayı araştırmasında AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, CHP'nin yüzde 31.4 seviyesinde kaldığı görüldü. Araştırmada DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9.9, MHP'nin yüzde 7.2, İYİ Parti'nin ise yüzde 6.1 olarak ölçüldü.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, kararsız seçmen oranındaki yükselişe dikkat çekerek, görüş belirtmeyenlerin oranının yüzde 35.9'a ulaştığını ifade etti. Bayrakçı, bu tablonun seçim eğilimlerini net şekilde ölçmeyi zorlaştırdığını belirtirken, AK Parti'nin oy oranlarında yaşanan yükselişin kamuoyu araştırmalarına da yansıdığına işaret etti.

Gazeteci Abdulkadir Selvi ise CHP'nin yaşanan iç tartışmalara rağmen halen yüzde 30 bandında görünmesini "incelenmesi gereken bir sonuç" sözleriyle değerlendirdi.