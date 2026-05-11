Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında paylaştığı son kamuoyu araştırmalarında siyasi dengelerdeki değişime dikkat çekti. GENAR, Betimar ve SONAR'ın nisan ayı verilerinde AK Parti'nin yeniden birinci parti konumuna yükseldiği görülürken, CHP'de ise oy kaybı ve iç tartışmaların etkisi öne çıktı.
Araştırma sonuçlarından en dikkat çekici detay ise SONAR'dan geldi. AK Parti son 6 ayda siyasi istikrarını koruyarak aralıksız zirvede yer aldı. Gazeteci Selvi, iktidara mesafeli çizgisiyle bilinen şirketin verilerindeki değişimin siyasi açıdan önemli bir gösterge olduğuna işaret etti.
SONAR ANKETİNDE AK PARTİ ÖNE GEÇTİ
SONAR'ın nisan ayı araştırmasında AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, CHP'nin yüzde 31.4 seviyesinde kaldığı görüldü. Araştırmada DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9.9, MHP'nin yüzde 7.2, İYİ Parti'nin ise yüzde 6.1 olarak ölçüldü.
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, kararsız seçmen oranındaki yükselişe dikkat çekerek, görüş belirtmeyenlerin oranının yüzde 35.9'a ulaştığını ifade etti. Bayrakçı, bu tablonun seçim eğilimlerini net şekilde ölçmeyi zorlaştırdığını belirtirken, AK Parti'nin oy oranlarında yaşanan yükselişin kamuoyu araştırmalarına da yansıdığına işaret etti.
Gazeteci Abdulkadir Selvi ise CHP'nin yaşanan iç tartışmalara rağmen halen yüzde 30 bandında görünmesini "incelenmesi gereken bir sonuç" sözleriyle değerlendirdi.
GENAR'DA FARK AÇILIYOR GENAR Araştırma'nın nisan ayı verilerinde ise AK Parti ile CHP arasındaki makasın açıldığı görüldü. Ankete göre AK Parti yüzde 35.3'e yükselirken, CHP yüzde 30.5 seviyesinde kaldı.
Araştırmadaki diğer partilerin oy dağılımı şöyle sıralandı:
Selvi, uzun aradan sonra AK Parti'nin yeniden yüzde 35 bandını aşmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.
GENAR VERİLERİNDE AK PARTİ YÜZDE 35'İ GEÇTİ
Selvi'nin köşesinde yer verdiği bir diğer araştırma olan GENAR anketinde ise AK Parti ile CHP arasındaki farkın açıldığı görüldü. Araştırmaya göre AK Parti yüzde 35.3 oy oranına yükselirken, CHP yüzde 30.5 seviyesinde kaldı.
Ankette diğer partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
Selvi, köşe yazısında uzun bir aranın ardından AK Parti'nin yeniden yüzde 35 bandını aşmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.
"BAŞKAN ERDOĞAN ETKİSİ" VURGUSU Yazıda, AK Parti'deki yükselişte Başkan Erdoğan'ın liderliğinin belirleyici olduğu değerlendirmesi öne çıktı. Abdulkadir Selvi, savaş ve kriz dönemlerinde Başkan Erdoğan'a duyulan güvenin arttığını aktarırken bazı araştırmalarda güven oranının 6 ila 8 puan yükseldiğini ifade etti.
Selvi'ye göre özellikle İran-İsrail gerilimi ve bölgesel kriz ortamında Türkiye'nin izlediği politika seçmende "istikrar" algısını güçlendirdi. Yazıda, Türkiye'nin "güvenli liman" olarak öne çıktığı değerlendirmesine yer verildi.
DIŞ POLİTİKA SEÇMEN DAVRANIŞINI ETKİLİYOR SONAR araştırmasında katılımcıların yüzde 47.6'sı Türkiye'nin İran-ABD savaşındaki politikasını olumlu bulduğunu belirtirken, olumsuz bulanların oranı yüzde 33.1'de kaldı.
GENAR verilerinde ise toplumun önemli bölümünün Türkiye'nin bölgede bağımsız bir güç olarak hareket etmesini istediği görüldü. Ankete katılanların yüzde 41.4'ü Türkiye'nin kendi bölgesinde merkezi güç olması gerektiğini savundu.
Selvi, dış politikadaki bu yaklaşımın AK Parti'nin oylarına olumlu yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.
CHP'DE İÇ TARTIŞMALAR ETKİLİ OLDU Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'de yaşanan iç tartışmaların ve parti içindeki bölünmüşlüğün oy kaybında etkili olduğunu yazdı. Özellikle belediyelere yönelik soruşturmalar ve parti yönetimine dönük eleştirilerin seçmen üzerinde olumsuz etki oluşturduğu ifade edildi.
Yazıda Özgür Özel'in "toparlayıcı ve kucaklayıcı bir görüntü veremediği" yorumu da dikkat çekti.
BETİMAR ARAŞTIRMASINDA DA TABLO DEĞİŞMEDİ Betimar Araştırma'nın Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yaptığı ankette de AK Parti ilk sırada yer aldı. Araştırmaya göre AK Parti yüzde 34.6 oy oranına ulaşırken, CHP yüzde 28.6'da kaldı.
Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle şekillendi:
Araştırmalarda ortak nokta olarak AK Parti'nin yeniden yükselişe geçtiği, CHP'nin ise son dönemde oy kaybı yaşadığı değerlendirmesi öne çıktı.
Resimli Anneler Günü mesajları: 10 Mayıs 2026 Anneler Günü'ne özel çiçek notları ve özlü sözler