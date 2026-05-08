Dur ihtarına uymama ihlaline uygulanan 200 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün araç bağlama yaptırımıyla bu ihlal yüzde 51.8 düştü.

Hız ihlallerine 2 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkan cezalar ve 90 güne varan ehliyet geri alma yaptırımıyla hız ihlalleri yüzde 37 geriledi.

Takograf ihlallerine uygulanan 75 bin lira ceza ile ağır vasıtalarda sürüş ve dinlenme süresi ihlalleri yüzde 78.2 azaldı.

Makas atma ihlali 90 bin lira ceza ve 60 gün ehliyete el koyma yaptırımıyla geçen yıla göre yüzde 92.6 düştü.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; 27 Şubat – 30 Nisan 2026 dönemini kapsayan verilerde denetlenen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine oranlandığında yüzde 4.5 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 21.6 azaldı. Daha fazla kontrol, daha az ihlal tablosu; yeni dönemin en net göstergesi oldu.

CEZALAR CAYDIRICILIĞI ARTIRDI

Saldırı amacıyla araç takip eden ya da araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza kesilmesi, ehliyetlerine 60 gün el konulması ve araçlarının 30 gün trafikten men edilmesi kararlaştırıldı.

"Makas atma"ya 90 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 30 gün araç bağlama yaptırımı getirildi ve bu alandaki ihlal geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.6 düştü. Geçen yıla oranla en sert düşüş yaşanan ihlallerden biri de takograf ihlali oldu.