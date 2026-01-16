Kurallara uymayanlar yandı! Makas atana 90 bin | Takip edene 180 bin ceza

TBMM Genel Kurulu'nda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 17. maddesi kabul edildi. Buna göre, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenler 90'ar bin lira cezaya çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

SÜRÜCÜ BELGELERİ ALINACAK

Trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere bu ihlalin tekrarı hallerinde verilecek cezalar kademeli olarak artırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapanlara, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal halinde 10 bin, üçüncü defa ihlal halinde 15 bin, altıncı defa ihlali halinde 80 bin lira ceza verilecek. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet verenlerin sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak. Belgeler, psikoteknik değerlendirme sonrası iade edilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

HIZ SINIRLARI DÜZENLENECEK

Hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 km/saat aşana 2 bin, 11-15 km/saat aşana 4 bin, 16-20 km/saat aşana 6 bin, 21-25 km/saat aşana 8 bin, 26-35 km/saat aşana 12 bin, 36-45 km/saat aşana 15 bin, 46-55 km/saat aşana 20 bin, 56-65 km/saat 25 bin, 66 km/saat ve fazlasını aşana 30 bin lira ceza verilecek. Hız sınırını 46-55 km/ saatle ihlal edenlerin 30, 56-65 km/saatle ihlal edenlerin 60, 66 km/saatten fazla ihlal edenlerin 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Haber: Burcu Şen