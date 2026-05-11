Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 3 yeni halk plajı daha: Ücretsiz hizmette sayı 23’e çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ücretsiz girişli halk plajı projeleri 2026 yılında yeni yatırımlarla genişledi. Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te çalışmaları süren üç yeni halk plajı ile birlikte vatandaşların ücretsiz ve nitelikli hizmete erişimi daha da arttırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı 23'e yükseliyor.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2019'da başlattığı ücretsiz girişli halk plajı sayısı 2026 sonu itibarıyla 23'e yükseliyor.
  • Türkiye genelinde 20 noktada hizmet veren halk plajlarına Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te 3 yeni plaj ekleniyor.
  • Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 noktada faaliyet gösteren plajlar yoğun ilgi görüyor.
  • Halk plajlarında tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları, bebek bakım odası, mescit ve spor alanları ücretsiz sunuluyor.
  • Tüm plajlar engelli vatandaşların erişimine uygun şekilde planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajı projeleri, hem yerel halkın turizm imkanlarından yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla geliştirilmiş önemli uygulamalar arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019 yılında başlatılan ve yalnızca Bakanlık tarafından işletilen bu plajlar, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlattığı ücretsiz halk plajı projesi kapsamında Türkiye genelinde 20 noktada hizmet veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde güncellediği halk plajı sayısı 23'e yükseliyor. Ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibariyle 3 yeni plaj daha eklendi.

3 YENİ HALK PLAJI PROJESİ DAHA

Bakan Ersoy'un talimatıyla başlatılan ve 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam eden projeler arasında özellikle üç yeni halk plajı öne çıkıyor. Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı projelerinin 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam ediyor.

Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da erişimi artırılıyor.

RKİYE GENELİNDE 20 NOKTADA HİZMET VERİLİYOR

Türkiye genelinde 20 ücretsiz girişli halk plajı, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezlerinde hizmet sunuyor. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 noktada faaliyet gösteren bu plajlar yoğun ilgi görüyor.

ÜCRETSİZ VE KAPSAMLI HİZMET MODELİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının hizmete sunduğu halk plajlarında girişler ve temel ihtiyaçlar tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları gibi hizmetlerin yanı sıra bebek bakım odası, mescit, spor alanları ve etkinlik alanları da plajlarda yer alıyor.

Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken, tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor. Ayrıca yeme-içme ve otopark gibi hizmetler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunuluyor.

