CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında 8 Mayıs'ta düzenlenen yeni dalga operasyon sonrası gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilenlerin listesi:
|Sıra No
|Ad Soyad
|Görev/Kurum
|1
|Yasin Çağatay SEÇKİN
|İTÜ Öğretim Görevlisi
|2
|Esra KÖYMEN
|İBB Mimar
|3
|Tolga KILIÇ
|İBB Mühendis
|4
|Nilgün CENDEK
|İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü
|5
|Mustafa ATLI
|İBB Mühendis
|6
|Tuğba ÖLMEZ HANCI
|İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı
|7
|Sezer Ada ATEŞ
|İBB Mühendis
|8
|Muammer Ali ÖZDİL
|Ağaç AŞ Eski Genel Müdür Yardımcısı
|9
|Fatih TEMÜR
|Ağaç AŞ Şef
|10
|Aytekin KARAARSLAN
|Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı
|11
|Metin ARAS
|Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı
|12
|Murat CİRİK
|Ağaç AŞ Şef
|13
|Oktay ÖZEL
|İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı
|14
|Fatih YAĞCI
|Ağaç AŞ Şef
|15
|Eren SÖNMEZ
|İBB Hukuk Müşaviri
|16
|Selim MARANGOZ
|Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi / Müdürü
|17
|Ahmet KOCADAĞ
|Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı
|18
|Cezair ADAY
|Vadi Peyzaj A.Ş. Ortağı
|19
|Süleyman UZUN
|Sas Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
|20
|Adnan CULLANMAK
|Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
|21
|Hakan CULLANMAK
|Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
|22
|Ayhan SUBAŞI
|Ayhan Subaşı Ltd. Şti. Ortağı
|23
|Ünal AKSOY
|Parametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı
|24
|Ekrem OFLUOĞLU
|İstanbul Teknik Ltd. Şti. Ortağı
|25
|Binali SARITAŞ
|Sarıtaş Yapı Ltd. Şti. Ortağı
|26
|Murat DAĞDEVİREN
|Seka Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
|27
|Derya DAĞDEVİREN
|Seka Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
|28
|Orhan YOLDAŞ
|Çatak İnşaat Ltd. Şti. Ortağı
|29
|Yunus DOĞAN
|TYT İnşaat Ltd. Şti. Ortağı
|30
|Orhan Yıldırım
|Han İnşaat'ın sahibi
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.
Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.
Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.
1'İ SERBEST BIRAKILDI 6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.
Devam eden çalışmalar kapsamında yurt dışında bulunan Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alınmıştı.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürülmüştü.