Soruşturma, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülüyor.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile İBB ve Ağaç AŞ çalışanları bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Peyzaj ve Ağaç A.Ş. operasyonunda Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cemil Kaya'nın kızı Derya Dağdeviren ile eşi Murat Dağdeviren'in de tutuklandığı öğrenildi.

Şüpheliler Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Operasyonda 20 şüpheliden 12'si tutuklandı. 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor.

Gözaltına alınan şüpheliler

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

1'İ SERBEST BIRAKILDI 6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL



Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.

Devam eden çalışmalar kapsamında yurt dışında bulunan Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürülmüştü.

