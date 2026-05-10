CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP'li İBB'deki Ağaç AŞ vurgununda 12 şüpheli tutuklandı
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 8 Mayıs'ta gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • Gözaltına alınanlar arasında İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile İBB ve Ağaç AŞ çalışanları bulunuyor.
  • Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • Soruşturma, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülüyor.
  • Gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'u yakalandı, 1 şüpheli yurt dışında bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilenlerin listesi:

Sıra NoAd SoyadGörev/Kurum
1Yasin Çağatay SEÇKİNİTÜ Öğretim Görevlisi
2Esra KÖYMENİBB Mimar
3Tolga KILIÇİBB Mühendis
4Nilgün CENDEKİBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü
5Mustafa ATLIİBB Mühendis
6Tuğba ÖLMEZ HANCIİBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı
7Sezer Ada ATEŞİBB Mühendis
8Muammer Ali ÖZDİLAğaç AŞ Eski Genel Müdür Yardımcısı
9Fatih TEMÜRAğaç AŞ Şef
10Aytekin KARAARSLANAğaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı
11Metin ARASAğaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı
12Murat CİRİKAğaç AŞ Şef
13Oktay ÖZELİBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı
14Fatih YAĞCIAğaç AŞ Şef
15Eren SÖNMEZİBB Hukuk Müşaviri
16Selim MARANGOZAğaç AŞ Satın Alma Yöneticisi / Müdürü
17Ahmet KOCADAĞTibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı
18Cezair ADAYVadi Peyzaj A.Ş. Ortağı
19Süleyman UZUNSas Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
20Adnan CULLANMAKZirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
21Hakan CULLANMAKZirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
22Ayhan SUBAŞIAyhan Subaşı Ltd. Şti. Ortağı
23Ünal AKSOYParametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı
24Ekrem OFLUOĞLUİstanbul Teknik Ltd. Şti. Ortağı
25Binali SARITAŞSarıtaş Yapı Ltd. Şti. Ortağı
26Murat DAĞDEVİRENSeka Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
27Derya DAĞDEVİRENSeka Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı
28Orhan YOLDAŞÇatak İnşaat Ltd. Şti. Ortağı
29Yunus DOĞANTYT İnşaat Ltd. Şti. Ortağı
30Orhan YıldırımHan İnşaat'ın sahibi

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Operasyonda 20 şüpheliden 12'si tutuklandı. 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüpheliler Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Peyzaj ve Ağaç A.Ş. operasyonunda Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cemil Kaya'nın kızı Derya Dağdeviren ile eşi Murat Dağdeviren'in de tutuklandığı öğrenildi.

TUTUKLANAN İSİMLERİN TAMAMI

İsim
1Ayhan Subaşı
2Aytekin Karaarslan
3Binali Sarıtaş
4Derya Dağdeviren
5Murat Dağdeviren
6Orhan Yıldırım
7Selim Marangoz
8Süleyman Uzun
9Fatih Temur
10Muammer Ali Özdil
11Nilgün Cendek
12Tolga Kılıç

Gözaltına alınan şüpheliler

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

İBB soruşturmasında aranan isim yakalandı! Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alındı

1'İ SERBEST BIRAKILDI 6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.

Devam eden çalışmalar kapsamında yurt dışında bulunan Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürülmüştü.

