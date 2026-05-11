Emniyet güçleri 24 ilde düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplam 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı belirlenen 224 şüpheliyi yakaladı.(Haberde yer alan fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Polisimiz tarafından 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, vatandaşlarımızı 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edilen kişilere yönelik olarak 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden: -133'ü tutuklandı. 91'i hakkında adli soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlükleri, Genel Güvenlik Müdürlüğü Kamu Düzeni Birimi ve Başsavcılık ile koordineli olarak yürütülen operasyonlar sonucunda, yakalanan şüphelilerin vatandaşlarımızı şu yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi: -Umreye götürme sözü vermek, -Kuyumculara sahte ve düşük değerli altın satmak, -Gayrimenkul ve araç satmak için piramit şeması yöntemini kullanmak, -Yurtdışında oturma izni ve vize temin etme sözü vermek, -Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtmak, -Sahte vekaletname düzenleyerek gayrimenkul satmak, -Sahte senet düzenlemek, -Sosyal medyada sahte ilanlar yayınlamak, -İş bulma sözü vermek. Savcılık makamlarımız bu kişiler hakkında soruşturma başlattı. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Kahraman polis memurlarımızı, departmanımızı, başsavcılarımızı ve katkıda bulunan herkesi tebrik ediyoruz."