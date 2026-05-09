Nisan ayında hem havada hem de denizde rekor kırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk dört ayında 67 milyon 496 bin 871 yolcunun havayolu ile seyahat ettiğini bildirdi. Ayrıca limanlarda 48 milyon 230 bin 930 ton yük ve 1 milyon 179 bin 454 TEU konteyner elleçleyerek nisan ayları içerisinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını da belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Nisan ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 83 bin 603, dış hatlarda ise 67 bin 510 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 183 bin 876'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.
BİR AYDA 18 MİLYON 190 BİN 494 YOLCU SEYAHAT ETTİ
Bakan Uraloğlu, Nisan ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 152 bin 578, dış hat yolcu trafiğinin ise 10 milyon 29 bin 706 olarak gerçekleştiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "2026'nın en yoğun yolcu trafiği nisan ayında gerçekleşti. Ay boyunca direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 190 bin 494 yolcu havayolunu kullandı." dedi.
Uraloğlu ayrıca, Nisan ayında taşınan yük miktarının iç hatlarda 68 bin 58 ton, dış hatlarda 341 bin 570 ton olmak üzere toplamda 409 bin 627 tona ulaştığını kaydetti.
4 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 67 MİLYONU GEÇTİ
Uraloğlu, Ocak-Nisan döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 296 bin 29, dış hatlarda 241 bin 126 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 688 bin 293'e ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 31 milyon 427 bin 204, dış hat yolcu trafiğinin 36 milyon 31 bin 243 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 67 milyon 496 bin 871 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,8 artış oldu."
Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 275 bin 764 ton, dış hatlarda 1 milyon 280 bin 763 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 556 bin 527 tona ulaştığını da bildirdi.
İSTANBUL HAVALİMANI 25 MİLYON 679 BİN 7 YOLCUYA HİZMET VERDİ
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise Nisan ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 604, dış hatlarda 33 bin 863 olmak üzere toplamda 43 bin 467'ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 339 bin 948, dış hatlarda 5 milyon 233 bin 793 olmak üzere toplamda 6 milyon 573 bin 741 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.
Ocak-Nisan döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 36 bin 999, dış hatlarda 133 bin 929 olmak üzere toplamda 170 bin 928 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 5 milyon 165 bin 82, dış hatlarda 20 milyon 513 bin 925 olmak üzere toplamda 25 milyon 679 bin 7 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.
SABİHA GÖKÇEN'DE 15 MİLYON 252 BİN 137 YOLCU TRAFİĞİNE HİZMET VERİLDİ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu "Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 159, dış hatlarda 12 bin 69 olmak üzere toplamda 22 bin 228 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 747 bin, dış hatlarda 1 milyon 927 bin 362 olmak üzere toplamda 3 milyon 674 bin 362 oldu" dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dört aylık süreçte iç hatlarda 37 bin 899, dış hatlarda 50 bin 472 olmak üzere toplamda 88 bin 371 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 6 milyon 781 bin 507, dış hatlarda 8 milyon 470 bin 630 olmak üzere toplamda 15 milyon 252 bin 137 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.
Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 75, dört aylık dönemde ise 8 bin 250 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.
TURİZM MERKEZLERİ 4 AYDA 10 MİLYON 350 BİN 681 YOLCU AĞIRLADI
Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının dört ayda iç hatlarda 5 milyon 538 bin 375, dış hatlarda 4 milyon 812 bin 306 olmak üzere toplamda 10 milyon 350 bin 681'e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 43 bin 576, dış hatlarda 34 bin 670 olmak üzere toplamda 78 bin 246 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
"4 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 3 milyon 623 bin 93, Antalya Havalimanı'nda 5 milyon 457 bin582, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 587 bin 185 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 525 bin 544 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 157 bin 277 yolcu trafiği gerçekleşti."
LİMANLARDA NİSAN REKORU
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı Nisan ayı istatistiklerini değerlendiren Uraloğlu Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti ve "Limanlarımızda nisan ayında 48 milyon 230 bin 930 ton yük ve 1 milyon 179 bin 454 TEU konteyner elleçleyerek nisan ayları içerisinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Söz konusu ayda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık süreçte ise elleçlenen yük miktarının 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 185 milyon 600 bin 883 tona, konteyner miktarının ise yüzde 2,4 artarak 4 milyon 550 bin 209 TEU'ya ulaştığını bildirdi.
NİSAN AYINDA YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 8,3 ARTTI
Nisan ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 11 milyon 636 bin 276 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 24 milyon 186 bin 253 ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 35 milyon 822 bin 529 ton olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.
İSKENDERUN BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE
Bölge Liman Başkanlıkları bazında ise nisan ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 64 bin 571 ton yük ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "İskenderun Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 930 bin 244 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 920 bin 524 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı takip etti." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, nisan ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 724 bin 594 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 683 bin 807 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.
EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSİ DEMİR CEVHERİ VE KONSANTRELERİ
Uraloğlu, nisan ayında taşınan yük cinsleri bazında 498 bin 957 tonluk artış ile önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin demir cevheri ve konsantreleri olduğunu kaydederek, limanlarda 1 milyon 469 bin 277 ton demir cevheri ve konsantreleri elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Nisan ayında portland çimento 1 milyon 176 bin 648 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 295 bin 648 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, taşkömürü (briketlenmemiş) ve hurda demir yük cinsleri takip etti."
EN FAZLA YÜK RUSYA'DAN GELDİ
Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD'ye ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Uraloğlu ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu da bildirdi.
