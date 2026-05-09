Bakan Ersoy, kültür ve sanatın şehirleri dönüştüren ve toplumu birleştiren bir güç olduğunu vurguladı.

Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin durakları arasına katıldı. Kadim tarihi, zengin mutfağı, sahil şeridi, tarihî mirası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla öne çıkan şehir, festival boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinlerini aynı çatı altında buluşturacak kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un startını verdiği festivalin açılış törenine katılan isimler şu şekilde:

Mersin Valisi Atilla Toros

AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı

Hasan Ufuk Çakır

Havva Sibel Söylemez

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Levent Uysal

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir

MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy

Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor (Fotoğraflar: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Festivalin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri hâline geldiğini söyledi.

MERSİN İLK KEZ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Mersin'in doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Ersoy, "Akdeniz'in mavisi ile Torosların heybetinin buluştuğu bu eşsiz şehirde, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz'in incisi Mersin'imizin bu güzel organizasyona ev sahipliği yapması da bizler için ayrıca kıymetlidir." dedi.

İstanbul'da 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu ile başlatılan sürecin bugün uluslararası ölçekte dikkat çeken bir organizasyona dönüştüğünü belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Bizler, 2021 yılında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu ile başlattığımız bu büyük kültür ve sanat yolculuğunun başarılı olacağına emindik. Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve kültür yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir."

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sayesinde kültür ve sanat etkinliklerinin ülkenin dört bir yanına yayıldığını ifade ederek, şehirlerin markalaşması, yerel ekonominin ve turizmin canlanması ile toplumsal kaynaşmanın güçlenmesi gibi hedeflere de eş zamanlı olarak ulaşıldığını kaydetti.

MERSİN YALNIZCA BİR TURİZM DESTİNASYONU DEĞİL, YAŞAYAN BİR KÜLTÜR HAZİNESİDİR

Mersin'in tarihî ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Bakan Ersoy, kentin geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Ersoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyıllar boyunca Bereketli Hilal'in önemli bir parçası olan bu kadim liman kenti; bugün de geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. 321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin; yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir."

Alahan'dan Mamure'ye, Kızkalesi'nden Tarsus'a uzanan tarihî mirasın yanı sıra Yumuktepe'den Soli Pompeipolis'e kadar uzanan binlerce yıllık geçmişin Mersin'i insanlık tarihinin izlerini taşıyan açık hava müzesine dönüştürdüğünü belirten Ersoy, kentin inanç turizmi açısından da önemli merkezlere sahip olduğunu ifade etti.