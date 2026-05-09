Araştırmalarda Çetkin'in 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından da kaydı olduğu belirlendi.

Çetkin, 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçundan en çok arananlar listesinin başında yer alıyordu.

Interpol ve Europol tarafından ululsararası seviyede aranan Tunahan Çetkin (29), Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçundan Interpol ve Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer alan Tunahan Çetkin, Antalya Alanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Interpol tarafından aranan cinayet şüphelisi Antalya'da yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Tunahan Çetkin'e yönelik yapılan araştırmalarda, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye Olma' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından da kaydı olduğu belirlenen şüphelinin mesajlaşma uygulaması üzerinden bir eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Çetkin'in emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

