CANLI YAYIN
Geri

Interpol tarafından aranan Tunahan Çetkin Antalya'da yakalandı

Uluslararası seviyede "cinayet" suçundan aranan şüpheli Tunahan Çetkin, Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin mesajlaşma uygulaması üzerinden bir eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Interpol tarafından aranan Tunahan Çetkin Antalya'da yakalandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Interpol ve Europol tarafından uluslararası seviyede aranan Tunahan Çetkin, Antalya'da gözaltına alındı.
  • Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından yürütüldü.
  • Çetkin, 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçundan en çok arananlar listesinin başında yer alıyordu.
  • Araştırmalarda Çetkin'in 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından da kaydı olduğu belirlendi.
  • Gözaltına alınan Çetkin'in emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Interpol ve Europol tarafından ululsararası seviyede aranan Tunahan Çetkin (29), Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçundan Interpol ve Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer alan Tunahan Çetkin, Antalya Alanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Interpol tarafından aranan cinayet şüphelisi Antalya'da yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Tunahan Çetkin'e yönelik yapılan araştırmalarda, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye Olma' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından da kaydı olduğu belirlenen şüphelinin mesajlaşma uygulaması üzerinden bir eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Interpol tarafından aranan Tunahan Çetkin Antalya'da yakalandı-1

Gözaltına alınan Çetkin'in emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Interpol tarafından aranan Tunahan Çetkin Antalya'da yakalandı-3 Interpol tarafından aranan Tunahan Çetkin Antalya'da yakalandı-4 Interpol tarafından aranan Tunahan Çetkin Antalya'da yakalandı-5
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır
SONRAKİ HABER

Avrupa'ya gününde mesaj

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler