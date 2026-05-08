"TÜRKİYE 2 YILDA 500 BİN DEPREM KONUTU YAPMIŞ, 500 BİN SOSYAL KONUTU DA MİLLETİNE MÜJDELEMİŞTİR" 'HATAY DEKLARASYONU' AÇIKLANACAK Hatay'ın COP31'de 'dayanıklı şehirler' başlığına örnek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, program sonunda COP31 sürecine de katkı sağlayacak 'Hatay Deklarasyonu'nun açıklanacağını anlattı: COP31'de dayanıklı şehirlerin desteklenmesini uluslararası iklim gündeminin temel önceliklerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. 'Kimsenin geride bırakılmadığı' o anlayışı COP31'de ortaya koyacağız. Çünkü küresel çapta hep birlikte binaların emisyonunu azaltmalıyız. Yeşil bina sertifikasyonlarını hep birlikte güçlendirmeliyiz. Dirençli şehirler için yeni finansman mekanizmaları geliştirmeliyiz. Dirençli altyapı ve bina standartlarını küresel ölçekte yaygınlaştırmalıyız. Bu başlıklar yalnızca Türkiye'nin öncelikleri değil, şehirlerin, insanımızın ortak ihtiyacıdır. İnsanlığın ortak geleceğine karşı hepimizin sorumluluğudur. Ben bu programın sonunda hazırlanacak 'Hatay Deklarasyonu'nun dünya şehirleri için, tüm insanlık için güçlü referans olacak kararların alınacağına yürekten inanıyorum. BAKAN KURUM'DAN 'ANADOLU KARANFİLİ' ÖRNEĞİ "Birlikten kuvvet doğar" inancıyla Türkiye'nin dirençli şehir kurma alanıdaki tecrübesini COP31'de dünyayla paylaşacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Bugün ihtiyacımız olan ruh budur. İklim değişikliğine karşı birlik, afet risklerine karşı dayanışma, dirençli şehirler için hep birlikte ortak irade... Türkiye olarak bu alandaki tecrübemizi, birikimimizi küresel ölçekte tüm insanlık alemiyle paylaşmak istiyoruz" dedi. Türkiye'de zorlu coğrafya ve iklim koşullarında yetişen 'Anadolu Karanfili'ni dirençli şehirlere örnek gösteren Bakan Kurum, şu çağrıyı yaptı: "Bu çiçek dağların zirvesinde yetişir. Zorluğa rağmen kök salar. Rüzgara rağmen ayakta kalır. Soğuğa rağmen rengini hep korur. İşte şehirler de bu çiçek gibi dirençli olabilir. Yeter ki kökleri sağlam, insan merkezli, bilimi rehber, ortak aklı ve dayanışmayı esas alan bir yapıda olsun. Hatay'dan yükselen bu çağrı yalnızca ülkemiz için değil; bölgemiz, dünya şehirleri için, insanlığın ortak geleceği içindir. Acılardan ders çıkaran, hep birlikte dünyada kardeşliği büyüten ve geleceğe inanan tüm insanların çağrısıdır.

BM-HABITAT İCRA DİREKTÖRÜ: TÜRKİYE, DÜNYA İÇİN DİRENÇLİLİK MODELİ Toplantıda konuşan BM-HABITAT İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach da Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü İnşa Seferberliğinden övgüyle bahsetti. Rossbach, "Türkiye, dünya için dirençlilik modeli ifade ediyor. Sadece 3 yılda 455 binden fazla dirençli konut daha öncesinde hiç görülmemiş özel ve kamu seferberliğiyle beraber, Bakanlık ile TOKİ liderliğinde ortaya çıkarıldı. 11 ilde gerçekleştirilen kapsamlı mikro bölgeleme çalışmaları her fay hattını haritalandırdı ve yüksek riskli bölgelerde yeniden yapılaşmanın önüne geçildi. Bunlar sadece ev değil; bunlar şehirler, ayakta kalmak üzere yeniden tasarlanmış şehirler" dedi. ROSSBACH: BUNLAR ÇİZİM DEĞİL GERÇEKTEN AYAKTA DURAN ŞEHİRLER Türkiye'nin 'dirençli şehirler nasıl olmalı?' sorusunu deprem bölgesinde gerçek yapılarla dünyaya gösterdiğini belirten Rossbach, "Türkiye şu anda COP31 yolunda ilerlerken, bunun neye benzediğini dünyaya gösterme şansına sahip. Bunlar sadece plan çizimlerinde değil, taahhütlerde değil, gerçekten ayakta duran şehirlerle yapıldı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Sıfır Atık başarısına da değinen Rossbach şunları söyledi: Türkiye'nin kentsel dirençlilik alanındaki liderliği aynı zamanda Sıfır Atık konusundaki küresel liderliğiyle de yakından bağlantılıdır. Bu dönüşümcü gündem; dirençli liderlerin ve şehirlerin yalnızca daha güçlü altyapılarda değil, aynı zamanda daha sürdürülebilir üretim, tüketim ve kaynak yönetimi modelleriyle de inşa edildiğini göstermektedir. "Burada Birleşmiş Milletler Habitat, Türkiye ile işbirliği yapmaktan dolayı çok mutlu. COP31'e yönelik eylem gündemi ve yaklaşan ikinci Sıfır Atık Forumu'nun hazırlıkları da dahil olmak üzere Türkiye ile iş birliğini gerçekleştirmekten dolayı gurur duyuyoruz. Programın üst düzey oturumu, katılımcı ülkelerin bakanlarını ve uluslararası iş birliği örgütlerinin yöneticilerinin aile fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.ihtiyacımız olan ruh budur. İklim değişikliğine karşı birlik, afet risklerine karşı dayanışma, dirençli şehirler için hep birlikte ortak irade... Türkiye olarak bu alandaki tecrübemizi, birikimimizi küresel ölçekte tüm insanlık alemiyle paylaşmak istiyoruz" dedi. Türkiye'de zorlu coğrafya ve iklim koşullarında yetişen 'Anadolu Karanfili'ni dirençli şehirlere örnek gösteren Bakan Kurum, şu çağrıyı yaptı: Bu çiçek dağların zirvesinde yetişir. Zorluğa rağmen kök salar. Rüzgara rağmen ayakta kalır. Soğuğa rağmen rengini hep korur. İşte şehirler de bu çiçek gibi dirençli olabilir. Yeter ki kökleri sağlam, insan merkezli, bilimi rehber, ortak aklı ve dayanışmayı esas alan bir yapıda olsun. Hatay'dan yükselen bu çağrı yalnızca ülkemiz için değil; bölgemiz, dünya şehirleri için, insanlığın ortak geleceği içindir. Acılardan ders çıkaran, hep birlikte dünyada kardeşliği büyüten ve geleceğe inanan tüm insanların çağrısıdır. Türkiye'nin afet konutlarının yanı sıra sosyal konutlarla da dirençli şehirler kurduğunun altını çizen Bakan Kurum, şunları söyledi: Türkiye 2 yılda deprem bölgesinde 500 bin deprem konutu yapmış, ardından da vatandaşına dirençli şehirler adına, deprem riskini ortadan kaldırma adına, yeni 500 bin sosyal konutu milletine müjdelemiştir. Kentsel dirençlilik, afet yönetimiyle iklim değişikliğinin ayrılmaz, aynı vizyonun parçası olarak görülür. Bir şehir depreme karşı güvenli, iklim risklerine karşı uyumlu, enerji verimli ve altyapısıyla her anlamda güçlü olmalıdır. İnsanlarına, oradaki vatandaşlarına güven, aidiyet ve yaşam kalitesi sunmalıdır.