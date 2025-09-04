PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop İskelesi'nde düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış Programında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulunmuştu. Balıkların füze testlerinden korktuğunu söyleyen Özel, Sinop Test Merkezi’nin taşınmasını talep etti. ROKETSAN'ı hedef alan Özgür Özel’in iddiaları çöktü. Son sekiz ayda 34 bin somon üreten Sinop, en çok balık tüketilen ülkelerden olan Japonya'ya bile ihracat yapıyor.

CHP lideri Özel'in Sinop'ta yaptığı, "füze test sahası nedeniyle balıklar strese giriyor" açıklaması sonrası gözler Sinop'taki balık rakamlarına çevrildi. Türkiye'de üretilen Türk somonunun üçte biri Sinop'ta yetiştiriliyor.

GERÇEKLER RAKAMLARLA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden olan Sinop'ta Bakanlık verilerine göre 2024 yılında 14 bin ton avcılık, 21 bin ton yetiştiricilik olmak üzere toplam 35 bin ton su ürünleri üretildi. 2024 yılında yapılan su ürünleri ihracat miktarı 17 bin ton, ihracatın değeri 117 milyon dolar. Sinop'taki yetiştiricilik üretiminin tamamına yakını Türk somunu olup 2024 yılında 20,5 bin ton, 2025 yılının ilk sekiz ayında ise yüzde 70 artarak 34 bin ton Türk somonu üretimi yapıldı.

2022-2024 yılları arasında Sinop'un Türkiye su ürünleri üretimindeki payı deniz ürünleri avcılığında yüzde 5,1; deniz balıkları yetiştiriciliğinde ise yüzde 5,6. Ülkemizde üretilen Türk somonunun üçte biri Sinop'ta yetiştiriliyor. Sinop, en çok balık tüketilen ülkelerden olan Japonya'ya bile ihracat yapıyor.

"BALIKLAR SESTEN RAHATSIZ OLMAZ"

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı ve Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak, "Balıklar sesten rahatsız olmaz. Sinop'a her gün inip kalkan uçaklarda roketlerden daha büyük motorlar var ve daha çok gürültü yapıyor. O zaman uçak seferlerini iptal edip havaalanını kapatmak gerekir. Atışlar haftanın 3 günü oluyor bazen iki gün peş peşe oluyor. Bazen iki hafta hiç olmuyor. Geçen yıl 113 gün civarında atış yapıldı. Güvenlik tedbirleri kurulu var bize bir gün önce bilgi geliyor. Sadece Sinop değil Samsun, Ordu ve Giresun illerinde de bilgilendirme yapılıyor" dedi.

Sinop Test Merkezi'ni taşıyın balıklar korkuyor

