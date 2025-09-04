GERÇEKLER RAKAMLARLA ORTAYA ÇIKTI Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden olan Sinop'ta Bakanlık verilerine göre 2024 yılında 14 bin ton avcılık, 21 bin ton yetiştiricilik olmak üzere toplam 35 bin ton su ürünleri üretildi. 2024 yılında yapılan su ürünleri ihracat miktarı 17 bin ton, ihracatın değeri 117 milyon dolar. Sinop'taki yetiştiricilik üretiminin tamamına yakını Türk somunu olup 2024 yılında 20,5 bin ton, 2025 yılının ilk sekiz ayında ise yüzde 70 artarak 34 bin ton Türk somonu üretimi yapıldı.

2022-2024 yılları arasında Sinop 'un Türkiye su ürünleri üretimindeki payı deniz ürünleri avcılığında yüzde 5,1; deniz balıkları yetiştiriciliğinde ise yüzde 5,6. Ülkemizde üretilen Türk somonunun üçte biri Sinop'ta yetiştiriliyor. Sinop, en çok balık tüketilen ülkelerden olan Japonya 'ya bile ihracat yapıyor.

Özgür Özel ʺbalıklar korkuyor füze atışı yapılmasınʺ demişti! Dalga konusu olan Özel'in açıklamaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru (takvim arşiv foto)



"BALIKLAR SESTEN RAHATSIZ OLMAZ"



Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı ve Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak, "Balıklar sesten rahatsız olmaz. Sinop'a her gün inip kalkan uçaklarda roketlerden daha büyük motorlar var ve daha çok gürültü yapıyor. O zaman uçak seferlerini iptal edip havaalanını kapatmak gerekir. Atışlar haftanın 3 günü oluyor bazen iki gün peş peşe oluyor. Bazen iki hafta hiç olmuyor. Geçen yıl 113 gün civarında atış yapıldı. Güvenlik tedbirleri kurulu var bize bir gün önce bilgi geliyor. Sadece Sinop değil Samsun, Ordu ve Giresun illerinde de bilgilendirme yapılıyor" dedi.

Sinop Test Merkezi'ni taşıyın balıklar korkuyor