Gıda denetimlerinde nisan bilançosu: 185 milyonluk ceza, 49 işletmeye suç duyurusu
Türkiye genelinde gıda güvenliğini sağlamak için nisan ayında sahaya inen Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri binlerce işletmeyi mercek altına aldı. Sosyal medya üzerinden denetim bilançosunu duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mevzuata aykırı hareket eden firmalara 185 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi. Halk sağlığını hiçe sayan 49 işletme için adli süreç başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde bir ay boyunca aralıksız yürütülen çalışmalarda yüz binlerce işletmeyi mercek altına aldı. Kurallara uymayan firmalara milyonlarca liralık idari para cezası kesilirken, insan sağlığıyla oynayan onlarca işletme adli makamlara sevk edildi.
49 İŞLETMEYE 185 MİLYONLUK CEZA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla nisan ayında yürütülen gıda denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık ekiplerinin gıda güvenliği, hijyen koşulları ve ürün standartlarına yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüğü belirtildi.
Denetimlerin rakamsal boyutunu aktaran Bakan Yumaklı, "1-30 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 185 milyon lira idari para cezası uygularken, 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.
FIRSATÇILARLA ARALIKSIZ MÜCADELEYE DEVAM
Kurallara uygun üretim yapan işletmelerin desteklenmeye devam edileceğini vurgulayan Yumaklı, tüketici sağlığını riske atan girişimlere geçit verilmeyeceğinin altını çizdi. Yumaklı konuya ilişkin, "İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, halkımızın sağlığını hiçe sayan fırsatçılara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.