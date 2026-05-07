Gıda denetimlerinde nisan bilançosu: 185 milyonluk ceza, 49 işletmeye suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde bir ay boyunca aralıksız yürütülen çalışmalarda yüz binlerce işletmeyi mercek altına aldı. Kurallara uymayan firmalara milyonlarca liralık idari para cezası kesilirken, insan sağlığıyla oynayan onlarca işletme adli makamlara sevk edildi.

49 İŞLETMEYE 185 MİLYONLUK CEZA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla nisan ayında yürütülen gıda denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık ekiplerinin gıda güvenliği, hijyen koşulları ve ürün standartlarına yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüğü belirtildi.

Denetimlerin rakamsal boyutunu aktaran Bakan Yumaklı, "1-30 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 185 milyon lira idari para cezası uygularken, 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.