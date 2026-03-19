GRUP YORUM DHKP-C'DEN TALİMAT ALIYOR



İçişleri Bakanlığı'nın 2020 tarihli DHKP-C raporuna göre;



DHKP/C terör örgütünün ideolojik propagandasında kültür ve sanatın, silah ve şiddet kadar önemli bir araç olduğu belirtilmiş, Türkiye'de faaliyet gösteren legal görünümlü illegal yapılar arasında Grup Yorum da yer almıştı.



Grup Yorum isimli oluşumun DHKP/C terör örgütü talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğüne dair raporda şu detaylar yer almıştı:



"DHKP/C terör örgütü için Grup Yorum, müzik ve sanat üzerinden örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü en önemli istismar alanlarından birisidir. Sanatın örgütsel eyleme aracı kılındığı, terör için sanat yaklaşımının somutlaştığı yer olan Grup Yorum'un faaliyetleri DHKP/C ile arasındaki organik bağı göstermektedir. Grup Yorum albümlerinde yer alacak parçalar DHKP/C'nin Merkez Komitesi tarafından belirlenmekte, albüm çıkmadan son olarak albüm demosu Merkez Komite'ye gönderilmekte, onay verilen albüm satışa sunulmakta ve Merkez Komite'den habersiz hiçbir faaliyet yürütülmemektedir. Grup Yorum; Sibel Yalçın Destanı, Dersimde Doğan Güneş, Mitralyöz, Ulaş'a Ağıt, Haklıyız Kazanacağız, Kızıldere şarkıları ve Boran Destanı başta olmak üzere doğrudan teröristleri öven birçok şarkı yapmıştır. Grup Yorum ile DHKP/C terör örgütü arasındaki organik bağa yönelik diğer bir delil ise Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden ve ölü olarak ele geçirilen DHKP/C mensubu terörist Şafak Yayla'nın ailesinin Grup Yorum konserine telefonla katılarak gerçekleştirilen eylemi ve terör örgütünü övücü konuşmalar yapması ve bu ifadelerin Grup Yorum üyelerince desteklenmesiyle ortaya çıkmıştır."



