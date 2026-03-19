Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde Saraçhane'de provokatif bir miting düzenledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüden milli iradeye nefret kustu.
ÖZGÜR ÖZEL İYİCE KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRDI
Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Tarihe uzun yıllar başbakanlık, cumhurbaşkanlık yapan biri olarak geçebilirdin ama bir darbeye kalkıştın, ısrar ettin, tarihe bir darbeci olarak, cumhurbaşkanı olarak değil cunta başkanı olarak geçeceksin"diyerek hakaret etti.
Daha önce de Başkan Erdoğan'a "cuntacı" dediği için "Cumhurbaşkanına hakaret"suçundan dava edilmişti.
TAŞIMALI PROVOKASYON
Öte yandan Silivri'de istenen kalabalığı toplayamayan ve Ekrem İmamoğlu'nun hışmına uğrayan CHP yönetimi "alanı kalabalık gösterebilmek" çevre illerden partilileri getirtti.
İzmir, Manisa, Düzce, Karabük, Sivas gibi illerden otobüsler kaldırıldı.
DHKP-C TANDANSLI MİLİTANLAR SAHADA: DARBE TEHDİDİ
Sol marjinal örgütler ve DHKP-C tandaslı yapılar da Saraçhane'deki "hırsızı aklama" mitinginde boy gösterdi.
Kırmızı maskeli bir militan alenen darbe tehdidinde bulunup "Amacımız devrim, sosyalist devrim" ifadelerini kullandı.
CHP BAYRAM ARİFESİNDE LGBT PROPAGANDASINA KÜRSÜ AÇTI
DHKP/C terör örgütü talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiği Bakanlık raporlarına giren Grup Yorum'un "terör çağrışımlı" şarkılarıyla halaylar çekildi.
Grup Yorum'un eski solistlerinden İlkay Akkaya, Ramazan Bayramı'nın arifesinde kürsüden başıboş sokak köpeklerini ve LGBT'li sapkınları savundu. Akkaya, "Sokak hayvanlarının yanındayız. Cinsel yöneliminden dolayı ötekileştirilenlerin yanındayız"dedi.
GRUP YORUM DHKP-C'DEN TALİMAT ALIYOR
İçişleri Bakanlığı'nın 2020 tarihli DHKP-C raporuna göre;
DHKP/C terör örgütünün ideolojik propagandasında kültür ve sanatın, silah ve şiddet kadar önemli bir araç olduğu belirtilmiş, Türkiye'de faaliyet gösteren legal görünümlü illegal yapılar arasında Grup Yorum da yer almıştı.
Grup Yorum isimli oluşumun DHKP/C terör örgütü talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğüne dair raporda şu detaylar yer almıştı:
"DHKP/C terör örgütü için Grup Yorum, müzik ve sanat üzerinden örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü en önemli istismar alanlarından birisidir. Sanatın örgütsel eyleme aracı kılındığı, terör için sanat yaklaşımının somutlaştığı yer olan Grup Yorum'un faaliyetleri DHKP/C ile arasındaki organik bağı göstermektedir. Grup Yorum albümlerinde yer alacak parçalar DHKP/C'nin Merkez Komitesi tarafından belirlenmekte, albüm çıkmadan son olarak albüm demosu Merkez Komite'ye gönderilmekte, onay verilen albüm satışa sunulmakta ve Merkez Komite'den habersiz hiçbir faaliyet yürütülmemektedir. Grup Yorum; Sibel Yalçın Destanı, Dersimde Doğan Güneş, Mitralyöz, Ulaş'a Ağıt, Haklıyız Kazanacağız, Kızıldere şarkıları ve Boran Destanı başta olmak üzere doğrudan teröristleri öven birçok şarkı yapmıştır. Grup Yorum ile DHKP/C terör örgütü arasındaki organik bağa yönelik diğer bir delil ise Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden ve ölü olarak ele geçirilen DHKP/C mensubu terörist Şafak Yayla'nın ailesinin Grup Yorum konserine telefonla katılarak gerçekleştirilen eylemi ve terör örgütünü övücü konuşmalar yapması ve bu ifadelerin Grup Yorum üyelerince desteklenmesiyle ortaya çıkmıştır."