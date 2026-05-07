Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANI SEÇİLDİ Forum kapsamında Türkiye, ITF 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında öncelikle Almanya'nın Leipzig kentinde araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. "TÜRKİYE; BÖLGELERİ, PAZARLARI VE İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN STRATEJİK BİR MERKEZDİR" Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonu hakkında da açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 1953 yılında ITF'in kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve 2009 yılında da başkanlık görevini başarıyla yürüttüğünü hatırlattı.