Gülistan Doku davasında telefon takibi ve Google hesabı dosyaya girdi

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden açılan soruşturmada Nisan ayında 17 şüpheli gözaltına alındı ve aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlunun da bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.

Abarakov ifadesinde, Doku'nun kaybolmasından sonra Google hesabı üzerinden telefonun yerini bulmaya çalıştığını ve bu hesap bilgilerini Antalya'da koruyan polislere verdiğini söyledi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Gülüstan Doku davasında yeni bir detay ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un jandarmaya verdiği ifadede, kendi Google hesabının Doku'nun telefonunda açık olduğunu söylediği ve bu hesap üzerinden telefonun konumunu bulmaya çalıştığını anlattığı öğrenildi.

Cep telefonu incelemeleri sonucu elde edilen dijital veriler ile Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce 4 Ocak 2020 saat 22.21'de ve olay günü olan 5 Ocak 2020'de saat 07.13 ile 10.00 sıralarında kullandığı telefona ilişkin etkinlik takip kayıtlarının belirlendiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde, SMS/Mesajlar uygulamasına yönelik de Google etkinlik kayıtlarının tespit edildiği ifade edildi.

KRİMİNAL İNCELEMEDE ŞÜPHE UYANDIRAN VERİLER Zeinal Abarakov'un jandarmada verdiği ifade tutanağında, Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan teknik incelemelerde, kız arkadaşı Gülistan Doku'nun kullandığı telefona yönelik 'etkinlik takibi' yapıldığına ilişkin bulguların tespit edildiği belirtildi.

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı.

Jandarma tarafından Abarakov'a yöneltilen soruda, "Takip ettiğiniz bu telefonun Gülistan'ın telefonu olduğu anlaşılmıştır. Gülistan'ı neden takip etme gereği duydunuz? SMS/Mesajlar uygulamasına erişim mi sağladınız? Gülistan'ın cihazına takip uygulaması mı yüklediniz? Bu takipler sonucunda hangi bilgilere ulaştınız?" şeklinde sorular soruldu.

Tutanakta ayrıca veri tabanı incelemelerinde başında 'GÜ' ibaresi bulunan cihaz kayıtlarının görüldüğü ve toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tespit edildiği bilgisine yer verildi. Yapılan etkinlik takiplerinin Rusça olması nedeniyle işlemin Zeinal Abarakov tarafından yapıldığının değerlendirildiği de tutanakta yer aldı.