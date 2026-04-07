YSK Başkanı Ahmet Yener dahil altı üyenin görev süresi ocak ayında doldu. Yargıtay ve Danıştay cephesinde seçim süreci başladı. Danıştay kendi kontenjanından üç kişiyi belirledi. Yargıtay kontenjanından seçilecek üç üye için 19 Ocak'ta başlayan maratonda ilk olarak 26 Mart'ta 169 oy alan Mehmet Arı YSK üyeliğine seçildi.
Bugün yapılan oylamayla İhsan Kamil Akçadırcı kurula katıldı.
Yargıtay kontenjanından seçilecek son üye için seçim süreci devam edecek.
GÖZLER BAŞKANLIK SEÇİMİNDE
Yargıtay'dan seçilecek son üyenin belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yeni adaylar seçilene kadar mevcut üyeler görevini sürdürecek.
Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen altı üye arasında YSK başkanı seçimi yapılacak. Gizli oyla gerçekleştirilecek seçimde en fazla oy alan üye YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler başkan adayı olabilecek.