Yargıtay’dan YSK’ya ikinci üye: Akçadırcı seçildi | Başkanlık için kritik eşik

YSK’nın yapısını yenileyecek olan yüksek yargı seçimlerinde, Yargıtay kontenjanından ikinci isim İhsan Kamil Akçadırcı oldu. Yapılan resmi oylama sonucunda 180 oy alan Akçadırcı, 26 Mart'ta seçilen Mehmet Arı’nın ardından kurula dahil edilen ikinci isim olarak kayıtlara geçti. Danıştay kontenjanından gelen 3 üye ile birlikte yeni seçilen üye sayısı 5'e yükselirken, Yargıtay'dan seçilecek son üye için sandık mesaisi sürüyor. Yemin töreninin ardından yapılacak gizli oylamada hem yeni üyelerin hem de görev süresi devam edenlerin başkanlık için aday olma hakkı bulunuyor.

Yargıtay’dan YSK’ya ikinci üye: Akçadırcı seçildi | Başkanlık için kritik eşik
  • Yargıtay, YSK üyeliğine İhsan Kamil Akçadırcı'yı seçti ve Yargıtay kontenjanından seçilecek son üye için seçim süreci devam ediyor.
  • YSK Başkanı Ahmet Yener dahil altı üyenin görev süresi ocak ayında sona erdi ve Yargıtay ile Danıştay'da yeni üye seçim süreci başladı.
  • Danıştay kendi kontenjanından üç kişiyi belirledi, Yargıtay ise 26 Mart'ta Mehmet Arı'yı YSK üyeliğine seçti.
  • Yargıtay'dan seçilecek son üyenin belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başlayacak.
  • Yemin töreninin ardından gizli oyla yapılacak seçimde en fazla oy alan üye YSK'nin yeni başkanı olacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener dahil altı üyenin görev süresi ocak ayında doldu. Yargıtay ve Danıştay cephesinde seçim süreci başladı. Danıştay kendi kontenjanından üç kişiyi belirledi. Yargıtay kontenjanından seçilecek üç üye için 19 Ocak'ta başlayan maratonda ilk olarak 26 Mart'ta 169 oy alan Mehmet Arı YSK üyeliğine seçildi.

Bugün yapılan oylamayla İhsan Kamil Akçadırcı kurula katıldı.

Yargıtay kontenjanından seçilecek son üye için seçim süreci devam edecek.

YSK başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin dolmasıyla başlayan seçim sürecinde Yargıtay’dan ikinci isim belli oldu. (Fotoğraf: Depo Photos)

GÖZLER BAŞKANLIK SEÇİMİNDE

Yargıtay'dan seçilecek son üyenin belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yeni adaylar seçilene kadar mevcut üyeler görevini sürdürecek.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen altı üye arasında YSK başkanı seçimi yapılacak. Gizli oyla gerçekleştirilecek seçimde en fazla oy alan üye YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler başkan adayı olabilecek.

