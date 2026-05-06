Muhittin Böcek rüşvet davasında Rolex ve elden para trafiği
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında tanıklar konuştu, dosyadaki çarpıcı para trafiği mahkeme salonuna taşındı. Muhittin Böcek’in de sanıkları arasında yer aldığı davada Rolex saat, 554,5 gram altın, siyah poşetler, elden 1 milyon TL ödeme ve daire tadilatı iddiaları duruşmaya damga vurdu.
Hızlı Özet Göster
- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 41 sanık yargılanıyor.
- Tanık Yavuz Can İmirgi, Muhittin Böcek'e ait dairenin tadilat projesi için Berkan Genç'ten 2 defa olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL elden para aldığını söyledi.
- Tanık Erhan Kantar, Berkan Genç'in talimatıyla Lara'daki Rolex mağazasından kredi kartıyla saat alıp Ali Altun'a teslim ettiğini ve ardından siyah poşetleri farklı kişilere verdiğini belirtti.
- Tanık Erdem Eylem, Çağrı Bey'in talimatıyla araç alımı için 730 bin TL havale yaptığını, Zuhal Böcek'e 900 bin TL gönderdiğini ve bankadan aldığı 7 milyon TL'nin 5 milyonunu Çağrı Bey'in hesabına aktardığını anlattı.
- Soruşturmada Muhittin Böcek'in kız arkadaşı M.K.'nın hesabına kuyumcu üzerinden 554,5 gram altın karşılığı para yatırıldığı ve Muhittin Böcek'e Ekpa Sitesi'nden 3 dükkan alındığı iddia ediliyor.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada dikkat çeken tanık beyanları alındı. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılandığı dosyada; Rolex saat alımı, elden para teslimi, altın üzerinden para aktarımı, araç alımı, dükkan devri ve daire tadilatı gibi başlıklar mahkeme gündemine taşındı.
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dinlenen tanıklar, soruşturma dosyasındaki para trafiğine ilişkin ayrıntılı beyanda bulundu. Tanık Erhan Kantar, iddianamede yer alan Rolex saat alımına ilişkin, "Berkan Bey bana bir kredi kartı verdi. 'Lara'da bir saat var, onu alıp gelirsin' dedi" ifadelerini kullandı. Tanık Yavuz Can İmirgi ise Muhittin Böcek'e ait olduğunu emniyette öğrendiğini söylediği dairedeki proje çalışmasına ilişkin, "2 defa bir mekana giderek Berkan Genç'ten 1 milyon TL elden para aldım" dedi.
DÖVİZ BÜROSU İŞLEMİ SORULDU
Bir döviz bürosundan yapılan işlemle ilgili tanık olarak dinlenen İsmail Hilmi Şanlı, 25 yıldır döviz bürosunda çalıştığını belirterek yüklü miktardaki alım satım işlemlerine ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.
Şanlı, "Müşteri geldiği zaman altın isteyen olursa başka firmaya yönlendiririz. Yüklü miktarda alım satım olduğundan bilgim yok. Mustafa A. ve Erkan A. bizim işlerin başında durur. Bülent Ç.'yi tanımıyorum, hiç görmedim. Zeynep Kerimoğlu ile ilgili işlem hakkında hiçbir bilgim yok. Kasada hiç altın görmedim. Bir kuyumcu dükkanı ile döviz bürosunun ortaklığı var" ifadelerini kullandı.
"ZUHAL M.'YE 900 BİN TL GÖNDERDİM"
Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e araç alımına ilişkin tanık olarak dinlenen Erdem Eylem, 2023 yılının ocak ayında Çağrı Bey'in kendisinden vekalet çıkarmasını istediğini anlattı.
Eylem, "2023 yılının ocak ayında Çağrı Bey benden vekalet çıkarmamı istedi, araç alış vekaleti çıkardım. Çağrı Bey'in vermiş olduğu 730 bin TL parayı aracı satan kişiye havale yaptım. Bir ay sonra bana aracı devredeceğini söyledi, 16. Notere yönlendirdi. Ben de gidip aracı devrettim. Verilen parayı Çağrı Bey'in hesabına gönderdim. Birkaç gün sonra Zuhal M.'ye para göndermemi istedi. Verdiği hesaba ben de 900 bin TL gönderdim" dedi.
Tanık Eylem, 2023 yılı mart ayında gerçekleşen başka bir para hareketine ilişkin de beyanda bulundu. Eylem, Çağrı Bey'in yönlendirmesiyle bir bankadan para aldığını belirterek, "2023 Mart ayında da Çağrı Bey, bir bankanın şubesinden para alacağımı söyledi. 7 milyon para aldım, 5 milyonunu Çağrı Bey'in hesabına gönderdim, 2 milyonunu kasaya koydum. Daha sonra 3 tane anahtar verdi, 'Belediyeden birileri gelecek, 3 tane dükkan var onları göster' dedi" ifadelerini kullandı.
Eylem, daha sonra bir şirketten bazı kişilerin geldiğini, kent lokantası yapacaklarını söylediklerini ve dükkanlara baktıklarını aktardı.
554,5 GRAM ALTIN KARŞILIĞI PARA YATIRILMASI İDDİASI
Duruşmada, kuyumcu dükkanı aracılığıyla başka bir kuyumculuk dükkanı üzerinden altın alım satımı gibi gösterilerek Muhittin Böcek'in kız arkadaşı M.K.'nın hesabına o günkü altın kuru üzerinden 554,5 gram altın karşılığı para yatırıldığı iddiası da ele alındı.
Bu başlıkta tanık olarak dinlenen İhsan Özkoç, Halil A.'nın müşterileri olduğunu belirterek, "Halil A. müşterimizdir. O gün de altın satmak için dükkanımıza gelmişti. Kasamız müsait olmadığı için başka bir dükkana yönlendirdik. Telefonla arıyoruz, fiyat soruyoruz, '550 gram altın var' diyoruz. Uygunsa yanımızdaki çocukla altını gönderiyoruz. Altını gönderdik, 1 milyon 800 bin TL'ye karşılık geldiğini hatırlıyorum" dedi.
Özkoç, Halil A.'nın verdiği IBAN numarasını belirtilen kuyumcu dükkanına gönderdiğini de söyledi.
ROLEX SAAT ALIMI DOSYADA
Rolex saat alımına ilişkin dinlenen tanık Erhan Kantar, Berkan Genç'in şoförü olduğunu ve plaj açıldıktan sonra plajda çalışmaya başladığını anlattı.
Kantar, "Berkan Bey bana bir kredi kartı verdi. 'Lara'da bir saat var, onu alıp gelirsin' dedi. Lara'da Rolex mağazasına gidip Berkan Bey'in gönderdiğini söyledim. Kredi kartıyla ödeme yaptım, saati aldım. Daha sonra 'Saati Ali Altun'a bırak' dedi. Ben de saati Ali Bey'e bıraktım" ifadelerini kullandı.
Kantar, saat tesliminin ardından siyah poşetlerle ilgili de dikkat çeken beyanda bulundu. Kantar, "'Bunu Serkan T. alacak' dedi. 2 kat sonra geldi, ona poşeti verdim, alıp gitti. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. İki hafta sonra Berkan Genç yine siyah poşet verdi, 'Gelip alacaklar' dedi. Berkan Bey'in gönderdiğini söyleyerek biri geldi, ona da o poşeti verdim" dedi.
"DAİRENİN MUHİTTİN BÖCEK'E AİT OLDUĞUNU EMNİYETTE ÖĞRENDİM"
Muhittin Böcek'in evine yapılan tadilata ilişkin tanık olarak dinlenen mimar Yavuz Can İmirgi, bir daire için proje hazırlamasının istendiğini söyledi.
İmirgi, "Mimarım, bir daire için proje hazırlamam istendi. Dairenin kime ait olduğunu bilmiyordum. Emniyette verdiğim ifadede dairenin Muhittin Böcek'e ait olduğunu öğrendim. Projenin gerçekleşme aşaması 2-3 ay sürdü. 2 defa Kupa Kızı adlı mekana giderek Berkan Genç'ten 1 milyon TL elden para aldım. Daha sonra 2 parça halinde 200 bin TL aldım. Serkan T. teyzemin oğlu olur. Ödemeye dair fatura almadım. Daire sahibiyle proje aşamasında hiç görüşmedim" diye konuştu.
Bu ifade, dava dosyasında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında incelenen elden ödeme trafiğine ilişkin en dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
DÜKKANLAR İÇİN ELDEN PARA TESLİMİ
Ekpa Sitesi'nden Muhittin Böcek'e 3 adet, diğer belediye çalışanlarına ise maliyeti karşılığında 2 adet dükkan alınması eylemine ilişkin tanık Elvan Köysüren de beyanda bulundu.
Köysüren, "Dükkanlarla ilgili işlerin içinde değilim. Bir dükkanla ilgili para transferim gerçekleşti. Belirtilen tarihlerde babam Sezgin Köysüren'in talimatıyla bankadan para çekerek elden Fırat Akyürek'e teslim ettim" dedi.
"OĞLUM KAAN EVİ ÜZERİNE ALDI"
İsmail E. tarafından Muhittin Böcek'e ait olduğu iddia edilen evi üzerine alması istenen tanık Cihangir Karbukan da mahkemede dinlendi.
Karbukan, İsmail E.'yi 20 yıldır tanıdığını ve kendisiyle birçok kez ticaret yaptığını belirterek, "2002 yılından beri Antalya'da bir şirketin sahibiyim. İsmail E.'yi 20 yıldır tanırım, kendisiyle birçok kez ticaret yapmıştık. Ankara'da iş seyahatindeyken, 'Alacak verecek sıkıntısı olan bir yer var, bir süreliğine üzerine alır mısın?' dedi. Ben de vaktimin olmadığını, oğlum Kaan Karbukan'a yönlendireceğimi söyledim. Kaan'ı arayıp bilgi verdim. Daha sonra oğlum Kaan üstüne aldı. Bir süre sonra İsmail beni arayarak Tuncay S.'nin evi Kaan'ın üzerinden devralacağını söyledi. Sonra da Tuncay S., Kaan'ın üzerinden evi devraldı" şeklinde konuştu.
MİMARİ PROJELERDE İMZA İDDİASI
Tutuksuz yargılanan Özlem Yıldız K.'nın eski iş yerinde mimar olduğunu belirten tanık Nilay Gizem Altay ise mimari projelerde kendi imzasının kullanılmasına ilişkin beyanda bulundu.
Altay, "Özlem Yıldız K. eski çalıştığım iş yerinde mimardı. Eşi belediyede çalıştığı için mimari projelerde benim imzamın olmasını istedi. Projelerden biri Demir Demir'e aitti, diğerlerini hatırlamıyorum" dedi.
PARA TRAFİĞİ MAHKEME KAYITLARINA GİRDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görülen duruşmada; araç alımı, altın karşılığı para yatırılması, Rolex saat teslimi, siyah poşetler, elden ödemeler, dükkanlar ve daire tadilatına ilişkin tanık ifadeleri dosyaya girdi.
Mahkemede alınan beyanlar, belediye çevresinde kurulduğu iddia edilen para ve menfaat trafiğinin farklı ayaklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Davada sanıkların yargılanmasına devam edilecek.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Külliye'de
Gülistan Doku'nun son attığı mesaj ortaya çıktı