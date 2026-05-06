Muhittin Böcek rüşvet davasında Rolex ve elden para trafiği

Tanık Erdem Eylem, Çağrı Bey'in talimatıyla araç alımı için 730 bin TL havale yaptığını, Zuhal Böcek'e 900 bin TL gönderdiğini ve bankadan aldığı 7 milyon TL'nin 5 milyonunu Çağrı Bey'in hesabına aktardığını anlattı.

Tanık Yavuz Can İmirgi, Muhittin Böcek'e ait dairenin tadilat projesi için Berkan Genç'ten 2 defa olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL elden para aldığını söyledi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dinlenen tanıklar, soruşturma dosyasındaki para trafiğine ilişkin ayrıntılı beyanda bulundu. Tanık Erhan Kantar, iddianamede yer alan Rolex saat alımına ilişkin , "Berkan Bey bana bir kredi kartı verdi. 'Lara'da bir saat var, onu alıp gelirsin' dedi" ifadelerini kullandı. Tanık Yavuz Can İmirgi ise Muhittin Böcek'e ait olduğunu emniyette öğrendiğini söylediği dairedeki proje çalışmasına ilişkin, "2 defa bir mekana giderek Berkan Genç'ten 1 milyon TL elden para aldım" dedi.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada dikkat çeken tanık beyanları alındı. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılandığı dosyada; Rolex saat alımı, elden para teslimi, altın üzerinden para aktarımı, araç alımı, dükkan devri ve daire tadilatı gibi başlıklar mahkeme gündemine taşındı.

Şanlı, "Müşteri geldiği zaman altın isteyen olursa başka firmaya yönlendiririz. Yüklü miktarda alım satım olduğundan bilgim yok. Mustafa A. ve Erkan A. bizim işlerin başında durur. Bülent Ç.'yi tanımıyorum, hiç görmedim. Zeynep Kerimoğlu ile ilgili işlem hakkında hiçbir bilgim yok. Kasada hiç altın görmedim. Bir kuyumcu dükkanı ile döviz bürosunun ortaklığı var" ifadelerini kullandı.

Bir döviz bürosundan yapılan işlemle ilgili tanık olarak dinlenen İsmail Hilmi Şanlı, 25 yıldır döviz bürosunda çalıştığını belirterek yüklü miktardaki alım satım işlemlerine ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

"ZUHAL M.'YE 900 BİN TL GÖNDERDİM"

Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e araç alımına ilişkin tanık olarak dinlenen Erdem Eylem, 2023 yılının ocak ayında Çağrı Bey'in kendisinden vekalet çıkarmasını istediğini anlattı.

Eylem, "2023 yılının ocak ayında Çağrı Bey benden vekalet çıkarmamı istedi, araç alış vekaleti çıkardım. Çağrı Bey'in vermiş olduğu 730 bin TL parayı aracı satan kişiye havale yaptım. Bir ay sonra bana aracı devredeceğini söyledi, 16. Notere yönlendirdi. Ben de gidip aracı devrettim. Verilen parayı Çağrı Bey'in hesabına gönderdim. Birkaç gün sonra Zuhal M.'ye para göndermemi istedi. Verdiği hesaba ben de 900 bin TL gönderdim" dedi.

Tanık Eylem, 2023 yılı mart ayında gerçekleşen başka bir para hareketine ilişkin de beyanda bulundu. Eylem, Çağrı Bey'in yönlendirmesiyle bir bankadan para aldığını belirterek, "2023 Mart ayında da Çağrı Bey, bir bankanın şubesinden para alacağımı söyledi. 7 milyon para aldım, 5 milyonunu Çağrı Bey'in hesabına gönderdim, 2 milyonunu kasaya koydum. Daha sonra 3 tane anahtar verdi, 'Belediyeden birileri gelecek, 3 tane dükkan var onları göster' dedi" ifadelerini kullandı.

Eylem, daha sonra bir şirketten bazı kişilerin geldiğini, kent lokantası yapacaklarını söylediklerini ve dükkanlara baktıklarını aktardı.