O mesajı attıktan sonra Gülistan Doku'dan haber alınamadı: Saatler 08.13'ü gösteriyordu

BAKAN GÜRLEK: "UMUT ALTAŞ, OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ, ÇÜNKÜ OLAYIN EN YAKIN TANIĞI"

Öte yandan Bakan Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.



Faili meçhul cinayetler için Adalet Bakanlığı tarafından Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kurulduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Burada bir başkan ve yeteri kadar tetkik hakimi arkadaşımız var. 632 dosya ilk derece mahkemelerinden aynı şekilde faili meçhul kalmış dosyaları çektik. Arkadaşlarımız bunları ayrıntılı olarak inceliyor. Tabii, bu dosya açılacak ve bir fail ortaya çıkacak diye bir şey yok. Gülistan Doku ile ilgili de özellikle Amerika'daki Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardık. En son yeni yazışmaları çıktı. Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, bunun iadesini istiyoruz" dedi.

Gülistan Doku'nun ölümünün toplumda infial oluşturan olaylardan biri olduğuna dikkati çeken Bakan Gürlek, "Umut Altaş, olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de yurt dışına kaçıyor. Soruşturmaya Tunceli Başsavcılığı devam ediyor. Erzurum Başsavcılığımız da vali bey ile ilgili olan süreci takip ediyor. Bununla ilgili süreç devam ediyor" ifadelerine yer verdi.