O mesajı attıktan sonra Gülistan Doku'dan haber alınamadı: Saatler 08.13'ü gösteriyordu
Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni detay... Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun, kaybolduğu sabah saat 08.00'de kafe patronuna gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Doku'dan bu mesajdan bir süre sonra bir daha haber alınamadı.
- Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün sabah saatlerinde çalıştığı kafenin patronuna 'Ben artık gelmeyeceğim' şeklinde kısa mesaj attığı tespit edildi.
"Gülistan Doku'ya ne oldu?" sorusunun cevabının aydınlatılması için yürütlen soruşturma hız kesmeden devam ediyor.
PATRONUNA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI
Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun patronuna attığı mesajı ortaya çıktı.
"BEN ARTIK GELMEYECEĞİM"
Gülistan Dku, çalıştığı kafenin patronuna ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020'de sabah saat 08.00'de atığı kısa mesajda "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Genç kızdan bu mesajdan bir süre sonra bir daha haber alınamadı.
ANNE VE BABADAN DNA ÖRNEKLERİ
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak Gülistan Doku'nun annesi ve babasının DNA örneklerinin alınması istendi.
Talebin ardından Ergani ilçesinden Diyarbakır'a gelen Gülistan Doku'nun anne ve babasının DNA'ları Adli Tıp Kurumundan alındı. Alınan örneklerin, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracındaki izlerle karşılaştırılacağı öğrenildi.
BAKAN GÜRLEK: "UMUT ALTAŞ, OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ, ÇÜNKÜ OLAYIN EN YAKIN TANIĞI"
Öte yandan Bakan Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Faili meçhul cinayetler için Adalet Bakanlığı tarafından Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kurulduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Burada bir başkan ve yeteri kadar tetkik hakimi arkadaşımız var. 632 dosya ilk derece mahkemelerinden aynı şekilde faili meçhul kalmış dosyaları çektik. Arkadaşlarımız bunları ayrıntılı olarak inceliyor. Tabii, bu dosya açılacak ve bir fail ortaya çıkacak diye bir şey yok. Gülistan Doku ile ilgili de özellikle Amerika'daki Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardık. En son yeni yazışmaları çıktı. Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, bunun iadesini istiyoruz" dedi.
Gülistan Doku'nun ölümünün toplumda infial oluşturan olaylardan biri olduğuna dikkati çeken Bakan Gürlek, "Umut Altaş, olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de yurt dışına kaçıyor. Soruşturmaya Tunceli Başsavcılığı devam ediyor. Erzurum Başsavcılığımız da vali bey ile ilgili olan süreci takip ediyor. Bununla ilgili süreç devam ediyor" ifadelerine yer verdi.