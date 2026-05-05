Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem: AFAD açıkladı

Akdeniz'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

  • AFAD verilerine göre 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.21'de Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü 34.86028 kuzey enlemi ve 26.25389 doğu boylamı koordinatlarında yer aldı.
  • Sarsıntı yerin 6.67 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • 5 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye genelinde toplam 25 deprem kaydedildi.
  • Kaydedilen depremler arasında en büyüğü Akdeniz'deki 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.21'de Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin yerin 6.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenirken, sarsıntının koordinatları 34.86028 kuzey enlemi ve 26.25389 doğu boylamı olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (5 MAYIS 2026)

Tarih (TS)YerBüyüklükDerinlik (Km)Tip
10:21:12Akdeniz4.06.67ML
10:01:44Merkez (Afyonkarahisar)1.47.00ML
09:52:24Akçadağ (Malatya)2.07.02ML
09:22:48Ege Denizi - Datça (Muğla)2.411.56ML
09:21:42Sındırgı (Balıkesir)0.97.00ML
09:13:10Sındırgı (Balıkesir)2.06.51ML
08:58:15Emirdağ (Afyonkarahisar)1.17.00ML
08:57:42Elbistan (Kahramanmaraş)1.47.00ML
08:49:57Gölcük (Kocaeli)1.57.00ML
08:40:59Sındırgı (Balıkesir)1.87.01ML
07:48:53Kalecik (Ankara)1.57.01ML
07:16:08Simav (Kütahya)1.710.24ML
06:45:04Adaklı (Bingöl)0.912.68ML
06:43:16Simav (Kütahya)1.815.11ML
06:37:37Simav (Kütahya)3.010.93ML
06:25:29Simav (Kütahya)1.36.96ML
06:23:06Pazarcık (Kahramanmaraş)1.36.97ML
06:09:17Sındırgı (Balıkesir)1.64.86ML
05:45:54Yeşilyurt (Malatya)1.37.00ML
05:43:02Sındırgı (Balıkesir)1.27.11ML
05:36:39Sincik (Adıyaman)0.97.00ML
05:36:09Fethiye (Muğla)1.27.56ML
05:30:24Yeşilyurt (Malatya)1.27.13ML
05:17:35Milas (Muğla)1.17.00ML
05:01:26Yeniçağa (Bolu)1.16.98ML

