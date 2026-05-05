Kaydedilen depremler arasında en büyüğü Akdeniz'deki 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı oldu.

Depremin merkez üssü 34.86028 kuzey enlemi ve 26.25389 doğu boylamı koordinatlarında yer aldı.

AFAD verilerine göre 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.21'de Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.21'de Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin yerin 6.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenirken, sarsıntının koordinatları 34.86028 kuzey enlemi ve 26.25389 doğu boylamı olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (5 MAYIS 2026)

Tarih (TS) Yer Büyüklük Derinlik (Km) Tip 10:21:12 Akdeniz 4.0 6.67 ML 10:01:44 Merkez (Afyonkarahisar) 1.4 7.00 ML 09:52:24 Akçadağ (Malatya) 2.0 7.02 ML 09:22:48 Ege Denizi - Datça (Muğla) 2.4 11.56 ML 09:21:42 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.00 ML 09:13:10 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 6.51 ML 08:58:15 Emirdağ (Afyonkarahisar) 1.1 7.00 ML 08:57:42 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.4 7.00 ML 08:49:57 Gölcük (Kocaeli) 1.5 7.00 ML 08:40:59 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 7.01 ML 07:48:53 Kalecik (Ankara) 1.5 7.01 ML 07:16:08 Simav (Kütahya) 1.7 10.24 ML 06:45:04 Adaklı (Bingöl) 0.9 12.68 ML 06:43:16 Simav (Kütahya) 1.8 15.11 ML 06:37:37 Simav (Kütahya) 3.0 10.93 ML 06:25:29 Simav (Kütahya) 1.3 6.96 ML 06:23:06 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.3 6.97 ML 06:09:17 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 4.86 ML 05:45:54 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 7.00 ML 05:43:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7.11 ML 05:36:39 Sincik (Adıyaman) 0.9 7.00 ML 05:36:09 Fethiye (Muğla) 1.2 7.56 ML 05:30:24 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7.13 ML 05:17:35 Milas (Muğla) 1.1 7.00 ML 05:01:26 Yeniçağa (Bolu) 1.1 6.98 ML