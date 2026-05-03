TİCARET AHLAKI VE YASALARLA BAĞDAŞMAMAKTADIR

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir çocuk, hiçbir anne; "burada oturamazsın" denilerek bir mekândan dışlanamaz.

Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."