Skandal sonrası harekete geçildi:Ticaret Bakanlığı'ndan Burger King'e ceza: Hiçbir şekilde kabul edilemez

Boykot listelerinin gediklisi fast-food devi Burger King, Tarabya şubesinde büyük bir skandala imza attı. Bir vatandaşın parasını ödeyip yemek ısmarladığı ihtiyaç sahibi anne ve küçük kızı, "sosyo-ekonomik durumları" bahane edilerek restorandan içeri sokulmak istenmedi. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu tablonun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Ünlü fast-food zinciri Burger King'in Tarabya şubesinde büyük bir skandala imza atıldı.

ANNE VE KIZI RESTORANA ALINMADI: HERKESİ İÇERİ ALAMAYIZ
Hayırsever bir vatandaşın parasını ödeyip yemek ısmarladığı ihtiyaç sahibi anne ve küçük kızı, "sosyo-ekonomik durumları" bahane edilerek restorandan içeri sokulmak istenmedi.

Restoran müdürünün "Herkesi içeri alamayız, kurallarımız var" diyerek skandalı ileri bir boyuta taşıdığı iddia edildi.

İsrail ordusuna destek verdiği gerekçesiyle boykot listesinde bulunan Burger King'in skandalına sosyal medyadan tepki yağarken vatandaşlar boykot çağrılarını yineledi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: CEZA KESİLDİ
Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu tablonun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

TİCARET AHLAKI VE YASALARLA BAĞDAŞMAMAKTADIR

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir çocuk, hiçbir anne; "burada oturamazsın" denilerek bir mekândan dışlanamaz.
Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

