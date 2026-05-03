Dünyaca ünlü fast-food devi Burger King'in Tarabya şubesinde, bir anne ve kızı sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmedi.
Bir hayırseverin parasını ödeyip ısmarladığı yemeği yemek isteyen anne ve küçük kıza, "Burası sizin yeriniz değil, paket yapıp dışarı çıkın. Kurallarımız var, herkesi içeri alamayız" denilerek kapı gösterildi.
Olay daha sonra bir müşterinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.
Restorandaki bir müşteri, dijital sipariş ekranından yaptığı alışveriş sırasında anne ve kızı da düşünerek, onların yemeklerini de ödeyerek fişi aileye verdi.
"POŞETİ ALIN VE GİDİN" TALİMATI
Kendi yemeği tepside servis edilen ama , anne ve küçük kızın yemeğinin alelacele paket yapıldığını gören müşteri daha sonra duruma müdahale etti.
Neden masada servis yapılmadığını soran müşteriye, personel tarafından "Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler" denildi. Restoran müdürünü çağırıldığında ise daha büyük bir küstahlıkla karşılaştı...
KURALLARINIZ İNSANLIKTAN DEĞERLİ Mİ?
Tepki üzerine restorana gelen şube yöneticisi, durumu düzeltmek yerine adeta yangına körükle gitti.
Müşterilerin "Ben yiyebiliyorsam onlar neden yiyemiyor?" sorusuna, sert bir tonda "Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız" yanıtını verdi.
Küçük bir çocuğun gözleri önünde yapılan bu ayrımcılık, restorandaki diğer müşterilerin de isyan etmesiyle geri adım atılmasına neden oldu. Ancak yöneticinin özür dilemek yerine sergilediği kibirli tavır "pes" dedirtti.
Restorandaki diğer müşterilerin de tepkisiyle geri adım atan yönetimin daha sonra masa servisi açtığığı belirtildi.
SOSYAL MEDYADA BOYKOT SESLERİ
Küçücük bir kız çocuğuna "Burada oturup yemek yiyemezsin" diyebilecek kadar vicdanı kurumuş ve alçak bu zihniyet, sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kişi bu ayrımcılığa tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki bazı boykot çağrıları: