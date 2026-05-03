Burger King'de anne ve kızına insanlık dışı muamele: Gerekçe ekonomik durumları | Boykot çağrıları peş peşe

İstanbul Sarıyer’deki ünlü fast-food zinciri Burger King’in Tarabya şubesinde, bir skandala imza atıldı. Hayırsever bir vatandaşın parasını ödeyip yemek ısmarladığı ihtiyaç sahibi anne ve küçük kızı, "sosyo-ekonomik durumları" bahane edilerek restorandan içeri sokulmak istenmedi. Restoran müdürünün "Herkesi içeri alamayız, kurallarımız var" diyerek savunduğu bu aşağılık ayrımcılık, diğer müşterilerin sert tepkisiyle geri püskürtüldü.

  • Burger King'in İstanbul Tarabya şubesinde, bir hayırseverin yemek ısmarladığı anne ve kızı ekonomik durumları gerekçe gösterilerek restorana kabul edilmedi.
  • Restoran personeli ve şube yöneticisi, ailenin içeride yemek yemesinin kurallara aykırı olduğunu belirterek siparişin paket servis olarak alınmasını talep etti.
  • Olay, yemeği ısmarlayan müşterinin duruma müdahale etmesi ve personelle yaşadığı tartışma sonucunda ortaya çıktı.
  • Diğer müşterilerin de tepki göstermesi üzerine restoran yönetimi geri adım atarak aileye masa servisi açtı.
  • Yaşanan ayrımcılık olayı sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırarak markaya yönelik boykot çağrılarına neden oldu.

Dünyaca ünlü fast-food devi Burger King'in Tarabya şubesinde, bir anne ve kızı sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmedi.

Bir hayırseverin parasını ödeyip ısmarladığı yemeği yemek isteyen anne ve küçük kıza, "Burası sizin yeriniz değil, paket yapıp dışarı çıkın. Kurallarımız var, herkesi içeri alamayız" denilerek kapı gösterildi.

Olay daha sonra bir müşterinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Restorandaki bir müşteri, dijital sipariş ekranından yaptığı alışveriş sırasında anne ve kızı da düşünerek, onların yemeklerini de ödeyerek fişi aileye verdi.

"POŞETİ ALIN VE GİDİN" TALİMATI

Kendi yemeği tepside servis edilen ama , anne ve küçük kızın yemeğinin alelacele paket yapıldığını gören müşteri daha sonra duruma müdahale etti.

Neden masada servis yapılmadığını soran müşteriye, personel tarafından "Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler" denildi. Restoran müdürünü çağırıldığında ise daha büyük bir küstahlıkla karşılaştı...

KURALLARINIZ İNSANLIKTAN DEĞERLİ Mİ?

Tepki üzerine restorana gelen şube yöneticisi, durumu düzeltmek yerine adeta yangına körükle gitti.

Müşterilerin "Ben yiyebiliyorsam onlar neden yiyemiyor?" sorusuna, sert bir tonda "Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız" yanıtını verdi.

Küçük bir çocuğun gözleri önünde yapılan bu ayrımcılık, restorandaki diğer müşterilerin de isyan etmesiyle geri adım atılmasına neden oldu. Ancak yöneticinin özür dilemek yerine sergilediği kibirli tavır "pes" dedirtti.

Restorandaki diğer müşterilerin de tepkisiyle geri adım atan yönetimin daha sonra masa servisi açtığığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA BOYKOT SESLERİ

Küçücük bir kız çocuğuna "Burada oturup yemek yiyemezsin" diyebilecek kadar vicdanı kurumuş ve alçak bu zihniyet, sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kişi bu ayrımcılığa tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki bazı boykot çağrıları:

