Hatalı veya eksik rapor düzenleyen ekspertiz işletmeleri ortaya çıkan değer kaybından sorumlu tutulacak ve zararlar zorunlu sigorta poliçelerinden karşılanacak.

İkinci el araç alım satımında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ekspertiz raporlarında yaşanan mağduriyetler ve kavram karmaşası tarihe karışıyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtları ekspertiz hizmetlerini ilk kez kapsamlı kanuni çerçeveye oturtan yeni yönetmelik taslağını kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sundu.

Taslağın ayrıntıları şöyle…

YETKİ BELGESİ YOKSA FAALİYET YOK

Otomotiv sektöründe adil ve istikrarlı piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Ticaret Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin detayları paylaştı. Ekspertiz hizmetlerinin ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulacağına işaret edilen açıklamada, "Düzenlemeyle, raporlama standartları ve ekspertiz işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin süreçler açık ve detaylı şekilde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi alması zorunlu hale gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

İkinci el araç ticaretinde güveni artırmayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı ekspertiz sektörünü kanuni çerçeveye kavuşturuyor. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

DENETİMSİZLİĞE NEŞTER

İşletmelere yetki belgesi verilmesi için Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Bakanlık, "Mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gibi şartlar getirilecek. Böylece, sektöre giriş ve faaliyet şartları netleştirilerek ekspertiz hizmetlerinde kalite ve güvenilirliğin artırılması, kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

TAŞIT EKSPERTİZ BİLGİ SİSTEMİ'YLE SAHTE RAPOR RİSKİ SIFIRA İNECEK

Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız düzenlenmesinin haksız ticari uygulamalara sebep olduğunu aktaran Bakanlık, yeni dönemde Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi'nin devreye alınacağını duyurdu.

Bütün raporların dijital ortamda şeffaf şekilde izlenebileceğinin belirtildiği Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyen bu sistemle, sahte rapor riski ortadan kaldırılacak. Ayrıca vatandaşlarımız rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek." bilgisini verdi.

Yeni düzenlemeyle sahte rapor riski karekod sistemiyle ortadan kaldırılacak.

HATA ÇIKARSA MASRAFTAN EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLU

Yeni düzenlemeyle işletmelerin hazırladıkları raporlara ilişkin sorumlulukları netleşiyor. Ekspertiz işletmelerinin rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı ya da onarım masraflarından sorumlu olacağı vurgulandı. Oluşabilecek mağduriyetlerin işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edileceği kaydedildi.

İTİRAZ 3 GÜNDE KARARA BAĞLANACAK

Raporlara yönelik itiraz sürecinin dijitalleşerek şeffaf yapıya kavuşturulacağını anlatan Bakanlık yetkilileri çarpıcı açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek, işletmeler bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekmesi halinde raporu bedelsiz yenilemekle yükümlü kılınacak. Yeni düzenlemeyle farklı işletmeler tarafından kullanılan farklı terimlerin sebep olduğu kavram karmaşasına son verilecek. Bakanlıkça belirlenen ortak dil standardı ile raporlar, Türkiye'nin her yerinde aynı teknik dille hazırlanacak. Ayrıca işletmelerin tarafsızlığı esas alınırken raporlarda alıcı veya satıcıyı yönlendirecek, subjektif yorumlara izin verilmeyecek."

Oto ekspertize yetki belgesi geliyor!

Ekspertiz hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimlerin artırılacağına dikkat çekilen açıklamada, kurallara uymayan işletmeler hakkında idari para cezası ve yetki belgesi iptali gibi caydırıcı yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Sektörün değişime uyum sağlaması amacıyla mevcut işletmelere yetki belgelerini almaları için belirli süre tanınacağı kaydedildi.