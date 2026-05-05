Türk futbol tarihinde istenmeyen olaylarından biri olarak kayıtlara geçen Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması hadisesinde, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından Anayasa Mahkemesi son kararını verdi.
RİZE DEPLASMANI DÖNÜŞÜ KURŞUN
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı, Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşünde 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından başlatılan savcılık soruşturması yaklaşık 5,5 yıl sürdü. Süreç sonunda şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
AYM'YE 'HAYAT HAKKI İHLALİ' BAŞVURUSU
Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması üzerine aralarında futbolcular ile kulüp görevlilerinin bulunduğu bazı Fenerbahçeliler dosyayı Anayasa Mahkemesine taşıdı. Başvurucular, olayla ilgili etkili soruşturma yürütülmediğini öne sürerek "hayat hakkının ihlal edildiğini" iddia etti.
USUL YÖNÜNDEN İHLAL YOK
Bireysel başvuruyu 22 Nisan tarihindeki gündem toplantısında ele alan AYM, dosyayı karara bağladı. Mahkeme heyeti ilk aşamada hayat hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğunu belirledi.
Kabul kararının ardından esas yönünden incelemeye geçen Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti.
Alınan kararın hukuki dayanaklarını barındıran gerekçeli kararın daha sonra yazılacağı bildirildi.