Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı dosyasında nihai karar: İhlal yok

Fenerbahçe kafilesinin Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon’da uğradığı silahlı saldırıya dair hukuki süreçte Anayasa Mahkemesi son sözü söyledi. Futbolcular ile kulüp görevlilerinin etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu görüşen AYM, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan hayat hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi. Soruşturma daha önce takipsizlikle sonuçlanmıştı.

  • Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıya ilişkin bireysel başvuruda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi.
  • Fenerbahçe futbol takımı Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşünde silahlı saldırıya uğramış, yaklaşık 5,5 yıl süren soruşturma ek kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.
  • Futbolcular ve kulüp görevlileri, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması üzerine etkili soruşturma yürütülmediğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
  • Anayasa Mahkemesi 22 Nisan tarihli toplantısında başvuruyu kabul edilebilir bularak esas incelemeye geçmişti.
  • Kararın gerekçeli metni daha sonra yazılacak.

Türk futbol tarihinde istenmeyen olaylarından biri olarak kayıtlara geçen Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması hadisesinde, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından Anayasa Mahkemesi son kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da Fenerbahçe futbol takımı otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

RİZE DEPLASMANI DÖNÜŞÜ KURŞUN

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı, Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşünde 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından başlatılan savcılık soruşturması yaklaşık 5,5 yıl sürdü. Süreç sonunda şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

AYM, soruşturmanın etkili yürütülmediği gerekçesiyle ileri sürülen “yaşam hakkının ihlal edildiği” iddiasını kabul edilebilir bulmasına rağmen, esas yönünden yaptığı incelemede hak ihlali yaşanmadığına hükmetti.

AYM'YE 'HAYAT HAKKI İHLALİ' BAŞVURUSU

Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması üzerine aralarında futbolcular ile kulüp görevlilerinin bulunduğu bazı Fenerbahçeliler dosyayı Anayasa Mahkemesine taşıdı. Başvurucular, olayla ilgili etkili soruşturma yürütülmediğini öne sürerek "hayat hakkının ihlal edildiğini" iddia etti.

USUL YÖNÜNDEN İHLAL YOK

Bireysel başvuruyu 22 Nisan tarihindeki gündem toplantısında ele alan AYM, dosyayı karara bağladı. Mahkeme heyeti ilk aşamada hayat hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğunu belirledi.

Kabul kararının ardından esas yönünden incelemeye geçen Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti.

Trabzon’da 2015 yılında Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olayında faillerin bulunamaması üzerine Anayasa Mahkemesine taşınan dosyada karar çıktı.

Alınan kararın hukuki dayanaklarını barındıran gerekçeli kararın daha sonra yazılacağı bildirildi.

Yaklaşık 5,5 yıl süren savcılık soruşturmasının ardından gelen bu karar sonrası gözler gerekçeli karara çevrildi.

