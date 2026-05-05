Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da Fenerbahçe futbol takımı otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

Türk futbol tarihinde istenmeyen olaylarından biri olarak kayıtlara geçen Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması hadisesinde, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından Anayasa Mahkemesi son kararını verdi.

AYM, soruşturmanın etkili yürütülmediği gerekçesiyle ileri sürülen “yaşam hakkının ihlal edildiği” iddiasını kabul edilebilir bulmasına rağmen, esas yönünden yaptığı incelemede hak ihlali yaşanmadığına hükmetti.

AYM'YE 'HAYAT HAKKI İHLALİ' BAŞVURUSU

Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması üzerine aralarında futbolcular ile kulüp görevlilerinin bulunduğu bazı Fenerbahçeliler dosyayı Anayasa Mahkemesine taşıdı. Başvurucular, olayla ilgili etkili soruşturma yürütülmediğini öne sürerek "hayat hakkının ihlal edildiğini" iddia etti.

Fenerbahçe kafilesinin Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon’da uğradığı silahlı saldırıya dair hukuki süreçte Anayasa Mahkemesi son sözü söyledi.