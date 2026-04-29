Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay’a kurban bağışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ı kabul ederek Türk Kızılay’a kurban bağışında bulundu. Erdoğan, 29 Nisan’da da kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı’na vermişti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul ederek Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.
  • Erdoğan, 29 Nisan'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul ederek Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban vekâleti vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın kabulde Türk Kızılay'a kurban bağışında bulunduğu bildirildi.

DİYANET VAKFI'NA DA KURBAN VEKALETİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, 29 Nisan'da da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı'na vermişti.

Arpaguş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen 2026 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza bağışta bulunmuşlardır. Kendilerine şükranlarımızı sunuyor, yapılan bu hayrın Yüce Allah katında makbul olmasını niyaz ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

