CANLI YAYIN
Geri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik zirve: Siber güvenlikte yeni yol haritası

Siber Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda siber güvenliğin millî güvenliğin ayrılmaz parçası olduğu vurgulanırken, Siber Güvenlik Başkanlığı öncülüğünde kritik altyapıların korunması, veri egemenliğinin güçlendirilmesi ve yerli-millî teknolojilerle siber dayanıklılığın artırılması hedefleri ön plana çıktı. Toplantıda, 16 kritik sektör belirlenirken kurumlar arası eş güdüm ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması konusunda mutabakata varıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik zirve: Siber güvenlikte yeni yol haritası
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Siber Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
  • Toplantıda, 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları ele alındı.
  • Dijital altyapı, enerji, finans ve savunma sanayii gibi toplam 15 farklı alanın Kritik Altyapı Sektörü olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
  • Siber Güvenlik Başkanlığının ulusal siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.
  • Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ilgili bakanlar, MİT Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı katılım sağladı.

Siber Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

Toplantıya ilişkin detayları İletişim Başkanlığı şu sözlerle duyurdu:

Beştepe'de kritik zirve: Siber güvenlik milli güvenliğin ayrılmaz parçasıdır!

Toplantıda; ülkemizin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş; son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

Siber güvenliğin, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir.

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik zirve: Siber güvenlikte yeni yol haritası-3

Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır.

Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır.

Bu kapsamda;
• Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi,
• Kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması,
• Siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi,
• Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik zirve: Siber güvenlikte yeni yol haritası-4

KİMLER KATILDI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği toplantıya katılan isimler şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • MİT Başkanı İbrahim Kalın
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
  • Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan
  • Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz
  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş

SİBER GÜVENLİK KURULU


Türkiye'nin siber tehditlere karşı ulusal savunma mekanizmasını güçlendirmek amacıyla Siber Güvenlik Kurulu, 19 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu ile resmen kuruldu.

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor. Yeni yasal yapı, kritik altyapıların korunması, ulusal siber güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve siber olaylara hızlı müdahale koordinasyonunu hedefliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı ise 8 Ocak 2025'te faaliyete geçmişti.

Siber Güvenlik Kanunu TBMMde kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapisSiber Güvenlik Kanunu TBMMde kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis
Siber Güvenlik Kanunu TBMM'de kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis

Gaziantep ve Şanlıurfa'ya 150 milyon liralık afet desteği
SONRAKİ HABER

150 milyon liralık afet desteği

 K2, Sivrisinek, Mızrak ve CELLAT KİDA ilk kez SAHA'da görücüye çıktı
ÖNCEKİ HABER

İlklerin SAHA'sı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler