Siber Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

KURUL'UN İLK TOPLANTISI

Kurulun ilk toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda gelinen aşama ele alınıyor.

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte artan siber tehlikelere karşı alınması planlanan yeni tedbirler konuşulacak.

Siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi de kurulun değerlendireceği konular arasında yer alacak.

SİBER GÜVENLİK KURULU

Türkiye'nin siber tehditlere karşı ulusal savunma mekanizmasını güçlendirmek amacıyla Siber Güvenlik Kurulu, 19 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu ile resmen kuruldu.

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor. Yeni yasal yapı, kritik altyapıların korunması, ulusal siber güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve siber olaylara hızlı müdahale koordinasyonunu hedefliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı ise 8 Ocak 2025'te faaliyete geçmişti.