İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili yağış ve fırtına nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları vatandaşın günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağış ve fırtınadan kaynaklanan hasarlar için mücadele aralıksız bir biçimde sürerken konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi'nin paylaşımı. (haberde yer alan fotoğraf sosyal medya hesabından alınmıştır.)

"Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz.



Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 Milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 Milyon TL gönderilmiştir. Bu vesileyle Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."





NE OLMUŞTU? Gaziantep ve Şanlıurfa kent genelinde "süper hücre" fırtınası hayatı felç etmiş, aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına sonrası çatılar uçurmuştu. Günlük yaşamı durduran yağış ve fırtınadan kaynaklı dereler taştı ağaçlar kökünden söküldü. Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da hasar gören okullar ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verilerek tedbirler alındı. Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde etkili olan fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıklayarak acı bilançoyu gözler önüne serdi.