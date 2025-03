Siber Güvenlik Kanunu TBMM’de kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis

Siber güvenlik (AA)

İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI

İdari para cezalarının uygulanmasından önce ilgilinin savunması alınacak. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde savunma verilmemesi halinde, ilgilinin savunma hakkından feragat ettiği kabul edilecek.

Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlendiğinin tespit edilmesi halinde ilgili gerçek veya tüzel kişiye tek idari para cezası verilecek ve verilecek ceza 2 katını aşmayacak şekilde artırılarak uygulanacak. Kabahatin işlenmesi nedeniyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi halinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın 3 katından az, 5 katından fazla olamayacak.

Başkanlık tarafından verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. Bu süre içinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince tahsil edilecek. Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 50'si Başkanlık bütçesine, yüzde 50'si genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Başkanlığın tahsil ettiği idari para cezalarından ayrılan genel bütçe payı; vergi dairesince tahsil edilen idari para cezalarından ayrılan Başkanlık payı, tahsilatı takip eden ay sonuna kadar aktarılacak.

Siber güvenlik ürün, sistem, yazılım, donanım ve hizmetlerinin yurt dışına satışı Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılacak. Bu usul ve esaslarda yer alacak izine tabi ürünlerin yurt dışına satışında Başkanlık onayı alınacak. Siber güvenlik ürün, sistem, yazılım, donanım ve hizmetleri üreten şirketlerin birleşme, bölünme, pay devri veya satış işlemleri Başkanlığa bildirilecek. Bu işlemler kapsamında gerçek veya tüzel kişilerin münferiden veya birlikte şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrol hakkı veya karar alma yetkisi sağlayan işlemler Başkanlık onayına tabi olacak. Başkanlık onayı alınmadan gerçekleştirilen işlemlerin hukuki geçerliliği olmayacak. Başkanlık, yapılacak işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge talep edebilecek. Uygulamaya ilişkin hususlar Başkanlık tarafından yayınlanacak usul ve esaslarla belirlenecek.

Siber Güvenlik Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik hakları bakımından bakanlık müsteşarına denk kabul edilecek.

UYUM, GEÇİŞ DÜZENLEMELERİ VE KURULUŞ İŞLEMLERİ

Yasayla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığına ve Dijital Dönüşüm Ofisine ait ve münhasıran ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında kullanılan her türlü taşınır, bilgi işlem altyapısı ve sistemler, taşıt, araç, gereç ve malzeme, fiziki ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman ile diğer her türlü varlık envanteri ile mezkur Başkanlık ve Ofis tarafından söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden doğan her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, Siber Güvenlik Başkanlığına düzenlemenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde devredilecek.

BTK Başkanlığının ve Dijital Dönüşüm Ofisinin kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında çalışanlar, taleplerinin bulunması ve uygun görülmesi halinde Siber Güvenlik Başkanlığınca görevlendirilebilecek.

Siber güvenlik alanında faaliyet icra eden dernek, derneklerden oluşan federasyon ve vakıflar ile ticaret şirketleri, Başkanlığın belirlediği ilke ve esaslar çerçevesinde sertifikasyon, yetkilendirme ve belgelendirme işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacak. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde siber güvenlik alanında faaliyette bulunulamayacak.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, düzenlemenin kabul edilerek yasalaşmasının ardından birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.