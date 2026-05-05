Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.
FUAT 9 MAYIS'A KADAR SÜRECEK 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak etkinlikte Türk savunma sanayi şirketlerinin gövde gösterisi de başladı. Düşmana korku dosta güven veren kara, hava ve deniz unsurlarına bu fuarda yenileri ekleniyor.
CELLAT İLK KEZ SAHNEDE Bu ürünler arasında yer alan ve "Mavi vatan"daki tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen otonom kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) CELLAT, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez sergilendi.
CELLAT KİDA, 5 metre uzunluk ve 1,7 metre genişliğe sahip bulunuyor. Yaklaşık 50 knot hıza çıkan, 450 deniz mili menzile sahip CELLAT, 500 kilogram faydalı yükle görev yapabiliyor.
Üniversite-sanayi işbirliğiyle tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen CELLAT, Anadolu sermayesinin, akademik birikiminin, girişimciliğinin bir örneğini oluşturuyor.
Kayacı Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız deniz aracı OKHAN'ın ardından CELLAT KİDA'yı geliştirdiklerini söyledi.
Yaklaşık 1 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirten Kayacı, "3-4 senedir insansız deniz aracımızla sahada Savunma Sanayii Başkanlığı'mız ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ile testlerimizi sürekli yapıyoruz. Son dönemde Körfez'deki olaylar ve Ukrayna savaşından hareketle ülkemizin insansız sistemlere dünyanın ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyacı olduğuna inandık. Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda savunma sanayinde bir KOBİ, 'Anadolu kaplanı' olarak böyle bir ürünü üretmek ve ülkemize hizmet etmek için çalıştık. Ürünü gerçek değerleriyle SAHA 2026'da sergileyeceğiz." diye konuştu.
CELLAT'ın özellikle düşük görünürlük özelliğiyle iddialı olduğunu vurgulayan Kayacı, 50 knot hız ve 500 kilograma kadar faydalı yük, mühimmat taşıma kapasitesinin de önemli bir operasyonel kabiliyet sağladığını dile getirdi.
Uydu haberleşme sistemi entegrasyonu ile menzil sınırı olmaksızın istenilen hedefe yönelebildiklerini anlatan Kayacı, insansız deniz araçlarındaki altyapıyı buraya aktararak CELLAT'ı ortaya çıkardıklarını belirtti. Kayacı, şunları kaydetti:
"İnşallah ekonomik olarak da dünyada rekabet edecek bir ürün olacak. Ürünün kısa testlerini yaptık hemen fuardan sonra da büyük testimizi yapacağız. Herhalde 2 ay içinde göreve hazır hale getiririz. O kadar iddialı ve hızlıyız. Hiçbir şekilde dışarıdan bir desteğimiz yok.
Yazılımlarından teknenin imalatına kadar kendi atölyemizde yaptık. Buraya da gizli bir şekilde getirdik, ilk örtüsünü de burada açıyoruz. İnşallah ismimize uygun şekilde görev yapıp Türkiye'mizi temsil edecek şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum."
BAYKAR ÜÇ STRATEJİK ÜRÜNÜ İLK KEZ SERGİLİYOR
Baykar, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA) 2026 kapsamında, feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan üç stratejik ürünü K2, Mızrak ve Sivrisinek'i ilk kez sergiliyor.
Baykar, SAHA'da geniş ürün yelpazesiyle yer alacak ve beş gün sürecek fuar boyunca hem İstanbul Fuar Merkezi iç alanında hem de dış sergileme alanında en yeni platformlarını ve yerli üretim alt sistemlerini dünya savunma kamuoyuna tanıtacak.
K2, MIZRAK VE SİVRİSİNEK İLE İLK BULUŞMA
Baykar, fuar kapsamında, K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek'i ilk kez görücüye çıkararak, feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan üç stratejik ürününü SAHA 2026'da sergiliyor.
K2 KAMİKAZE YENİ NESİL VURUCU GÜÇ Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiren K2 Kamikaze İHA, modern harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç sunuyor.
Sınıfın en büyüğü olan K2, 200+ kilogram faydalı yük kapasitesi ve teknolojisiyle yoğun elektronik harp ortamlarında bile stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek üzere optimize edildi.
DERİN OPERASYONLARIN KUVVET ÇARPANI MIZRAK 1000 kilometreyi aşan menzili ve 40+ kilogram faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir kuvvet çarpanı olan Mızrak, yapay zeka destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı.
ESNEK VE AKILLI BİR ÇÖZÜM SİVRİSİNEK Taktik seviyedeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek ise dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor.
Yapay zeka destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek, GNSS'ten bağımsız olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle hedefleri bularak angaje olabiliyor.
KIZILELMA, AKINCI, BAYRAKTAR TB3 VE TB2 SAHNEDE
İstanbul Fuar Merkezi'nin iç alanında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle sergileniyor.
Dış alanda ise Bayraktar TB2 SİHA, kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip dünyanın ilk SİHA'sı olan Bayraktar TB3 ve çok sayıda farklı mühimmat seçeneğiyle donatılan Bayraktar AKINCI TİHA sahnede olacak.
Sergilenecek platformlar arasında yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzeleri KEMANKEŞ 1 ve KEMANKEŞ 2 yer alacak.
Baykar'ın dikey entegrasyon vizyonu çerçevesinde kendi bünyesinde geliştirdiği elektro-optik sistemler de fuarın odak noktalarından biri olacak.
BG125, BG135, BG160 ve BG180 Gimbal Kamera Sistemleri, BLD serisi lazer işaretleyiciler ve yüksek çözünürlüklü veriler üreten Bayraktar Hızlı Haritalama Podları da ziyaretçilerle buluşacak.
Ayrıca Bayraktar Teknoloji Azerbaycan da Baykar standında yaptığı çalışmaları anlatacak.
Stantta 2025'te Baykar tarafından alınan İtalyan Piaggio Aerospace'e ait P.180 Avanti EVO ve MPA (deniz karakol uçağı) büyük boy modelleri ile Baykar ve Leonardo ortaklığıyla kurulan LBA Systems'in geliştirme çalışmaları yürüttüğü LEOSS-T elektro-optik kamera sistemi sergilenecek.
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI
Fuar süresince Baykar, yerli ve yabancı paydaşları, kamu kurumları ve savunma sanayisinin öncü firmalarıyla bir araya gelecek.
Bu kapsamda Türkiye'nin teknolojik derinliğini artıracak ve savunma ekosistemini güçlendirecek çeşitli stratejik işbirliği anlaşmalarına imza atılması planlanıyor.
10 maddede kurban rehberi: Diyanet’ten kritik uyarılar