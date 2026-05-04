CHP'li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ifadesinde, Muhittin Böcek'in parayla başkan adayı olduğunu duyduğunu anlattı. Kuyumcudan hesabına gelen yüklü miktardaki para trafiğiyle ilgili ise "Düğün takılarını bozdurdum" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde rüşvet verdiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelin Zuhal Böcek "aklama" suçundan tutuklanmıştı.
ADAYLIK İÇİN PARA VERDİ
Gelin Böcek, kayınpederi Muhittin Böcek'in adaylık süreci ile ilgili olarak ise "Antalya'da para ile aday olduğuna ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.
Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığını bilmediğini ileri sürdü ancak eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti.
4 MİLYONLUK BOŞANMA PROTOKOLÜ
İfadesinde eşinden kurtulmak istediğini söyleyen Zuhal Böcek, boşanma süreci için protokol imzaladıklarını ve Gökhan Böcek'in aldatması durumunda 4 milyon dolarlık senet imzalatmak istediğini anlattı. Yine telefonundan çıkan araba, ev ve takı listesinin ise eşinin kendisine aldıklarından bahsetmesi üzerine not aldığını söyledi.
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek rüşvet paralarını böyle taşıdı
BAVULLA PARA TAŞIMA GÖRÜNTÜSÜ DOSYAYA GİRDİ
Öte yandan soruşturma dosyasına yeni bir delil eklendi. Eklenen kamera görüntüsünde, Gökhan Böcek'in bir döviz bürosundan para dolu turuncu bir bavulla ayrıldığı görüldü. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.
Haber: Deniz Yusufoğlu
Bakan Çiftçi'den esrarengiz kayıp için talimat
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok