Gelin Böcek CHP'deki seçim rüşvetini ifşa etti: Kayınpederim parayla aday oldu

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ifadesinde kayınpederinin rüşvetle aday olduğu söylentilerini doğrulayan Böcek, lüks daire alımı ve hesaplarındaki yüklü para trafiğini "düğün takıları" ile açıklamaya çalışırken, eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığına dair şüphelerini ve 4 milyon dolarlık boşanma protokolünü de itiraf etti.

  • CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, aklama suçundan tutuklandı.
  • Zuhal Böcek ifadesinde, Muhittin Böcek'in hem önceki hem de son dönem belediye başkanlığı adaylığı için para verdiğine dair söylentiler duyduğunu belirtti.
  • Zuhal Böcek'in 2024'te emsallerinin çok altında bir fiyata aldığı 4+1 lüks daire ve hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı para trafiği soruşturma kapsamında.
  • Zuhal Böcek hesabına gelen paralarla ilgili biriktirdiği altınları bozdurduğunu savundu.
  • Soruşturma dosyasına Gökhan Böcek'in bir döviz bürosundan para dolu turuncu bavulla ayrıldığı kamera görüntüleri eklendi.

CHP'li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ifadesinde, Muhittin Böcek'in parayla başkan adayı olduğunu duyduğunu anlattı. Kuyumcudan hesabına gelen yüklü miktardaki para trafiğiyle ilgili ise "Düğün takılarını bozdurdum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde rüşvet verdiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelin Zuhal Böcek "aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Zuhal Böcek ifadesinde, Muhittin Böcek'in hem önceki hem de son dönem belediye başkanlığı adaylığı için para verdiğine dair söylentiler duyduğunu belirtti.

YÜKLÜ PARA TRAFİĞİ

Savcılık, Zuhal Böcek'in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok altında bir rakama satın aldığı şüphesine dikkat çekti. Gelin Böcek ifadesinde, 2024'te aldığı lüks dairenin ablası ve annesinin birikimleri sayesinde aldığını ancak hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini iddia etti.

Böcek, hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paralarla ilgili de tıpkı CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin "Düğünümde takılan takıları bozdurdum, öyle aldım" savunmasına benzer şekilde, "Biriktirdiğim altınları bozdurdum" savunması yaptı. Gökhan Böcek'in şoföründen kendisine gelen paralar içinse "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" diyerek kaçamak cevap verdi. Gelin Böcek'in hesaplarındaki para trafiği tıpkı İBB ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk paralarının kuyumcular ve dövizciler üzerinden aklama faaliyetlerini akıllara getirdi.

ADAYLIK İÇİN PARA VERDİ

Gelin Böcek, kayınpederi Muhittin Böcek'in adaylık süreci ile ilgili olarak ise "Antalya'da para ile aday olduğuna ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığını bilmediğini ileri sürdü ancak eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti.

4 MİLYONLUK BOŞANMA PROTOKOLÜ

İfadesinde eşinden kurtulmak istediğini söyleyen Zuhal Böcek, boşanma süreci için protokol imzaladıklarını ve Gökhan Böcek'in aldatması durumunda 4 milyon dolarlık senet imzalatmak istediğini anlattı. Yine telefonundan çıkan araba, ev ve takı listesinin ise eşinin kendisine aldıklarından bahsetmesi üzerine not aldığını söyledi.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek rüşvet paralarını böyle taşıdı



BAVULLA PARA TAŞIMA GÖRÜNTÜSÜ DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan soruşturma dosyasına yeni bir delil eklendi. Eklenen kamera görüntüsünde, Gökhan Böcek'in bir döviz bürosundan para dolu turuncu bir bavulla ayrıldığı görüldü. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Haber: Deniz Yusufoğlu

