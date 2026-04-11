Özür var ödeme yok! CHP’li Eskişehir Belediyesinde gizli zam itirafı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESKİ, meclis kararı dışına çıkarak bazı hizmet kalemlerine yüzde 48,5 oranında gizli zam uyguladığının ortaya çıkması üzerine bugün resmi bir özür yayınladı. AK Parti’nin suç duyurusuyla yargıya taşınan skandalda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve eski genel müdür hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma izni isterken; kurum hatalı hesaplamayı kabul etmesine rağmen 5 aydır mağdur edilen binlerce vatandaşa herhangi bir geri ödeme yapmadı.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde su tarifelerine meclis kararı dışında gizli zam yapıldığı ve resmi belgelerin tahrif edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), "sehven hata yapıldığını" kabul ederek özür dilerken, vatandaşa yönelik geri ödeme ya da telafi konusunda hiçbir adım atmadı.

ESKİ'nin bazı hizmet ve yaptırım kalemlerinde meclis kararına aykırı olarak yüzde 48.5 oranında fazladan zam uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Skandalın yargıya taşınmasının ardından ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen görevinden ayrılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve eski ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma izni talep etti.

AK Parti'nin suç duyurusu üzerine harekete geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve eski ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma izni talep etti.

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, ESKİ, bazı tarife kalemlerinde hesaplama hatası yapıldığını kabul ederek kamuoyundan özür diledi, ancak yaklaşık 5 ay boyunca zamlı tarifeyle mağdur edilen vatandaşa geri ödeme ya da telafi konusunda hiçbir adım atılmadı.

Vatandaşlar, "Bu mağduriyet bir an önce giderilsin. Ödediğimiz ücretlerin iade edilmesini istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

