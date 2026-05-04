İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da 72 gündür kayıp olan Van'lı Uğur Çalışkan'ın bulunması için özel ekiplerin görevlendirileceğini açıkladı.

Hatay'da 72 gündür kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ın bulunması için sosyal medya üzerinden yardım isteyen acılı aileye , İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anında yanıt vererek özel ekiplerin görevlendirileceğini ve süreci yakından takip ettiğini duyurdu.

Acılı ağabeyin çağrısına Mustafa Çiftçi karşılık verdi. (Fotoğraflar DHA ve İHA ve AA Arşiv'den alınmıştır.) ACILI AĞABEYİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU Van'dan çalışmak için gittiği Hatay'da, kaldığı apart otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ın ailesi, umudunu İçişleri Bakanlığı'na bağladı. Sosyal medya üzerinden bir video paylaşan ağabey Tarık Çalışkan, "Biz karanlıktayız, lütfen bize ışık olun. Bir aile perişan durumda" diyerek devlet büyüklerinden yardım istedi.