Hatay'da 72 gündür kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ın bulunması için sosyal medya üzerinden yardım isteyen acılı aileye , İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anında yanıt vererek özel ekiplerin görevlendirileceğini ve süreci yakından takip ettiğini duyurdu.
ACILI AĞABEYİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU
Van'dan çalışmak için gittiği Hatay'da, kaldığı apart otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ın ailesi, umudunu İçişleri Bakanlığı'na bağladı.
Sosyal medya üzerinden bir video paylaşan ağabey Tarık Çalışkan, "Biz karanlıktayız, lütfen bize ışık olun. Bir aile perişan durumda" diyerek devlet büyüklerinden yardım istedi.
BAKAN ÇİFTÇİ: "GEREKİRSE JASAT DEVREYE GİRER"
Ailenin yürek yakan çağrısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yanıt gecikmedi. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Bakan Çiftçi, paylaşıma bizzat yanıt vererek ailenin yüreğine su serpti.
Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli kardeşim; konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma konusunda uzman olan JASAT timlerimizden bir ekibi de görevlendireceğiz. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin."
UZMAN EKİPLER TEYAKKUZDA
Bakanlığın talimatıyla bölgedeki arama çalışmaları derinleştirilirken, Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen sürece gerek duyulması halinde Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) de katılması bekleniyor.
72 gündür kardeşinden gelecek müjdeli haberi bekleyen Çalışkan ailesi, Bakan Çiftçi'nin bizzat devreye girmesiyle yeniden umutlandı.