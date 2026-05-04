Bakan Çiftçi'den Hatay'daki 72 gündür kayıp olan Uğur için kritik talimat: JASAT sahaya iniyor!

Hatay’da iki ayı aşkın süredir devam eden belirsizlik, İçişleri Bakanlığı’nın devreye girmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Kaybolan kardeşi Uğur Çalışkan için "Bir aile perişan durumda" diyerek yardım isteyen acılı ağabeyin sesini duyan Bakan Mustafa Çiftçi, paylaşıma verdiği yanıtla ailenin umutlarını tazeledi. Bölgedeki arama faaliyetleri derinleştirilirken, jandarmanın en seçkin birimi JASAT’ın sürece dahil edilmesiyle 72 günlük karanlığın aydınlatılması hedefleniyor.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da 72 gündür kayıp olan Van'lı Uğur Çalışkan'ın bulunması için özel ekiplerin görevlendirileceğini açıkladı.
  • 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, Van'dan çalışmak için gittiği Hatay'da kaldığı apart otelden ayrıldıktan sonra kayboldu.
  • Kayıp gencin ağabeyi Tarık Çalışkan, sosyal medyadan video paylaşarak devlet büyüklerinden yardım istedi.
  • Bakan Çiftçi, gerekirse kayıp bulma konusunda uzman JASAT timlerinin de görevlendirileceğini belirtti.
  • Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen arama çalışmaları Bakanlık talimatıyla derinleştirildi.

Hatay'da 72 gündür kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ın bulunması için sosyal medya üzerinden yardım isteyen acılı aileye , İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anında yanıt vererek özel ekiplerin görevlendirileceğini ve süreci yakından takip ettiğini duyurdu.

Acılı ağabeyin çağrısına Mustafa Çiftçi karşılık verdi. (Fotoğraflar DHA ve İHA ve AA Arşiv'den alınmıştır.)

ACILI AĞABEYİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Van'dan çalışmak için gittiği Hatay'da, kaldığı apart otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ın ailesi, umudunu İçişleri Bakanlığı'na bağladı.

Sosyal medya üzerinden bir video paylaşan ağabey Tarık Çalışkan, "Biz karanlıktayız, lütfen bize ışık olun. Bir aile perişan durumda" diyerek devlet büyüklerinden yardım istedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "GEREKİRSE JASAT DEVREYE GİRER"

Ailenin yürek yakan çağrısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yanıt gecikmedi. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Bakan Çiftçi, paylaşıma bizzat yanıt vererek ailenin yüreğine su serpti.

Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşim; konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma konusunda uzman olan JASAT timlerimizden bir ekibi de görevlendireceğiz. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin."

UZMAN EKİPLER TEYAKKUZDA

Bakanlığın talimatıyla bölgedeki arama çalışmaları derinleştirilirken, Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen sürece gerek duyulması halinde Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) de katılması bekleniyor.

72 gündür kardeşinden gelecek müjdeli haberi bekleyen Çalışkan ailesi, Bakan Çiftçi'nin bizzat devreye girmesiyle yeniden umutlandı.

