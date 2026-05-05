Kilis'te hainlere operasyon: 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi banyodaki gizli bölmede yakalandı

Devlete ve millete ihanet eden FETÖ'cüler saklandıkları inlerde bir bir yakalanıyor. Son olarak Kilis'te FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan firari, evin banyosundaki gizli bölmede yakalandı.

Emniyet güçleri devlete ve millete ihanet eden FETÖ'cüleri saklandıkları inlerde bir bir yakalıyor.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan firarinin kentte olduğunu öğrendi.

FİRARİ FETÖ'CÜ İÇİN EVE ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Adresi tespit edilen firari hükümlü için operasyon düzenlendi. Evde arama yapan ekipler, 2016 yılından bu yana arama kaydı bulunan hükümlüyü evinin banyosunda bulunan gizli bölmede yakaladı.

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İsmi açıklanmayan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

