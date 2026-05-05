Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, firarinin kentte olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI



Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan firarinin kentte olduğunu öğrendi.

FETÖ firari saklandığı bölmede yakalandı. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir)



FİRARİ FETÖ'CÜ İÇİN EVE ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ



Adresi tespit edilen firari hükümlü için operasyon düzenlendi. Evde arama yapan ekipler, 2016 yılından bu yana arama kaydı bulunan hükümlüyü evinin banyosunda bulunan gizli bölmede yakaladı.

Banyoda saklanırken yakalandı.



HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İsmi açıklanmayan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.