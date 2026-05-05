Denizli'nin Çivril ilçesinde 30 yıldır güven inşa ederek esnaflık yapan 60 yaşındaki kuyumcu, müşterilerinin kar payı vaadiyle emanet ettiği servetle ortadan kaybolarak ardında onlarca mağdur bıraktı.
100 KG ALTINLA FİRAR
Çatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde uzun yıllardır sarraflık faaliyeti yürüten Süleyman Ç., iddiaya göre çevresindeki vatandaşlardan emanet altın ve para toplamaya başladı.
Topladığı birikimler karşılığında müşterilerine düzenli kar payı veren şüpheli, 1 Mayıs itibarıyla iş yerinin kepenklerini kapattı.
Şüpheli Süleyman Ç. 100 kilogram altınla sırra kadem bastı.
Günlerce dükkanın açılmaması ve telefon çağrılarına cevap verilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.
KASADA 25 KİLO ALTIN BIRAKMIŞ
Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen polis ekipleri, hakkında icra takibi bulunan şüphelinin iş yerini nezaret eşliğinde açtı.
Kuyumcuda yapılan detaylı incelemelerde, kasada kalan ve miktarı 5 ila 25 kilogram arasında değiştiği belirtilen altınlara el konuldu. Muhafaza altına alınan ziynet eşyaları emniyete götürüldü.
KIRMIZI BÜLTEN
60 bin nüfuslu Çivril ilçesinde büyük yankı uyandıran olayın ardından, yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı üzerinde durulan Süleyman Ç. hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
Yılların birikimini kaybeden çok sayıda mağdur vatandaşın adli makamlara başvurarak geniş çaplı hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı saptandı.
Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.