2. Çivril ilçesinde emanet ziynet eşyalarıyla ortadan kaybolan kuyumcu vakası büyük yankı uyandırdı. Denizli’nin Çivril ilçesinde 30 yıldır sarraflık yapan 60 yaşındaki Süleyman Ç. müşterilerine ait 100 kilogram altınla sırra kadem bastı. Firari Süleyman Ç. hakkında soruşturma başlatıldı. İcralık olan şüphelinin iş yerinde yapılan aramada bulunan altınlara el konulurken, mağdurlar hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

Denizli’de 30 yıllık kuyumcu vurgunu... 60 binlik ilçede 100 kilogram altınla sırra kadem bastı! Kar payı tuzağı
  • Denizli'nin Çivril ilçesinde 30 yıldır kuyumculuk yapan 60 yaşındaki Süleyman Ç., müşterilerinden topladığı 100 kilogram altınla 1 Mayıs'ta ortadan kayboldu.
  • Şüpheli, vatandaşlardan emanet aldığı altın ve paralara karşılık düzenli kar payı vererek güven kazanmış ve ardından iş yerinin kepengini kapatarak kayıplara karıştı.
  • Polis ekipleri şüphelinin iş yerinde yaptığı aramada kasada kalan 5 ila 25 kilogram arasında altına el koydu.
  • Süleyman Ç. hakkında yurt dışına kaçtığı değerlendirilerek kırmızı bülten çıkarıldı.
  • Onlarca mağdur vatandaş adli makamlara başvurarak hukuki süreç başlattı ve soruşturma devam ediyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 30 yıldır güven inşa ederek esnaflık yapan 60 yaşındaki kuyumcu, müşterilerinin kar payı vaadiyle emanet ettiği servetle ortadan kaybolarak ardında onlarca mağdur bıraktı.

100 KG ALTINLA FİRAR

Çatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde uzun yıllardır sarraflık faaliyeti yürüten Süleyman Ç., iddiaya göre çevresindeki vatandaşlardan emanet altın ve para toplamaya başladı.

Topladığı birikimler karşılığında müşterilerine düzenli kar payı veren şüpheli, 1 Mayıs itibarıyla iş yerinin kepenklerini kapattı.

Şüpheli Süleyman Ç. 100 kilogram altınla sırra kadem bastı.

Günlerce dükkanın açılmaması ve telefon çağrılarına cevap verilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Çivril Cumhuriyet Caddesi’nde yıllardır esnaflık yapan kuyumcunun, emanet aldığı altınlar ve paralar karşılığında vatandaşlara kar payı dağıttığı, ardından 100 kilogramlık servetle yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. (Fotoğraf: DHA)

KASADA 25 KİLO ALTIN BIRAKMIŞ

Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen polis ekipleri, hakkında icra takibi bulunan şüphelinin iş yerini nezaret eşliğinde açtı.

Kuyumcuda yapılan detaylı incelemelerde, kasada kalan ve miktarı 5 ila 25 kilogram arasında değiştiği belirtilen altınlara el konuldu. Muhafaza altına alınan ziynet eşyaları emniyete götürüldü.

KIRMIZI BÜLTEN

60 bin nüfuslu Çivril ilçesinde büyük yankı uyandıran olayın ardından, yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı üzerinde durulan Süleyman Ç. hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Yılların birikimini kaybeden çok sayıda mağdur vatandaşın adli makamlara başvurarak geniş çaplı hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı saptandı.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

