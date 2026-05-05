İzmir'de Ürkmez ve Balçova barajları yüzde 97 seviyesini aşarak en yüksek doluluğa sahip tesisler oldu.

İstanbul'da Ömerli ve Elmalı barajları yüzde 94 bandını aşarak en yüksek su tutan havzalar oldu.

Ankara'da Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde 100 dolulukla tam kapasiteye ulaştı, başkent barajlarının genel doluluk oranı yüzde 42,65 olarak belirlendi.

Bahar aylarında yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar, büyükşehirlerin su ihtiyacını karşılayan barajlara bereket getirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarındaki 5 Mayıs 2026 tarihli güncel doluluk oranları kamuoyuyla paylaşıldı. İSKİ, ASKİ ve İZSU tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul barajlarında genel doluluk yüzde 71,7 seviyesine ulaştı. Ankara havzasındaki Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde 100 dolulukla tam kapasiteye erişirken, İzmir barajlarındaki genel oran ise yarı yarıya.

ÖMERLİ İLE ELMALI YÜZDE 100'E YAKLAŞTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, megakentteki su kaynaklarında yaşanan bereketi gözler önüne serdi. 5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 71,76 seviyesinde ölçüldü. Ömerli ve Elmalı barajları yüzde 94 bandını aşarak en yüksek su tutan havzalar olarak belirlendi.