Bahar yağmurları bereket getirdi: İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarında son durum

İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarındaki 5 Mayıs 2026 tarihli güncel doluluk oranları açıklandı. Bahar aylarında etkili olan yağışlar barajlara bereket getirirken, İstanbul genelinde su seviyesi yüzde 71,76 olarak ölçüldü. Yağışların bereketiyle İzmir barajları yüzde 48,4, Ankara yüzde 42,65 doluluk oranıyla kayıtlara geçti.

  • 5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 71,76 seviyesinde ölçüldü.
  • Ankara'da Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde 100 dolulukla tam kapasiteye ulaştı, başkent barajlarının genel doluluk oranı yüzde 42,65 olarak belirlendi.
  • İzmir barajlarının genel doluluk oranı yüzde 48,4 seviyesinde kaydedildi.
  • İstanbul'da Ömerli ve Elmalı barajları yüzde 94 bandını aşarak en yüksek su tutan havzalar oldu.
  • İzmir'de Ürkmez ve Balçova barajları yüzde 97 seviyesini aşarak en yüksek doluluğa sahip tesisler oldu.

Bahar aylarında yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar, büyükşehirlerin su ihtiyacını karşılayan barajlara bereket getirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarındaki 5 Mayıs 2026 tarihli güncel doluluk oranları kamuoyuyla paylaşıldı. İSKİ, ASKİ ve İZSU tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul barajlarında genel doluluk yüzde 71,7 seviyesine ulaştı. Ankara havzasındaki Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde 100 dolulukla tam kapasiteye erişirken, İzmir barajlarındaki genel oran ise yarı yarıya.

ÖMERLİ İLE ELMALI YÜZDE 100'E YAKLAŞTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, megakentteki su kaynaklarında yaşanan bereketi gözler önüne serdi. 5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 71,76 seviyesinde ölçüldü. Ömerli ve Elmalı barajları yüzde 94 bandını aşarak en yüksek su tutan havzalar olarak belirlendi.

İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

  • Ömerli Barajı: Yüzde 94,95
  • Elmalı Barajı: Yüzde 94,90
  • Darlık Barajı: Yüzde 90,07
  • Terkos Barajı: Yüzde 58,73
  • Alibey Barajı: Yüzde 67,38
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 56,65
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 46,05
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 47,64
  • Kazandere Barajı: Yüzde 59,39
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 60,12

Bahar aylarında etkili olan yağışlar barajlara bereket getirirken, İstanbul genelinde su seviyesi yüzde 71,76 olarak ölçüldü. (Fotoğraf: İHA)

BAŞKENT'İN İKİ BARAJINDA TAM KAPASİTE

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan son verilere göre, başkent barajlarının genel doluluk oranı yüzde 42,65 olarak belirlendi. Yağışların getirdiği bereketle Kargalı ve Kesikköprü barajlarında su seviyesi yüzde 100 oranına ulaşarak tam doluluk kaydetti.

Başkentteki barajların 5 Mayıs 2026 tarihli doluluk oranları şöyle kaydedildi:

  • Akyar Barajı: Yüzde 77,46
  • Çamlıdere Barajı: Yüzde 36,33
  • Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,56
  • Eğrekkaya Barajı: Yüzde 76,35
  • Kargalı Barajı: Yüzde 100
  • Kavşakkaya Barajı: Yüzde 64,54
  • Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
  • Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,60
  • Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
  • Türkşerefli Barajı: Yüzde 5,20

Ankara sınırları içindeki iki baraj tam kapasiteye ulaştı. (Fotoğraf: İHA)

BALÇOVA VE ÜRKMEZ'DE YÜZDE 97

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan veriler, Ege Bölgesi'ndeki su kaynaklarının son durumunu ortaya koydu. İzmir genelinde barajların doluluk oranı yüzde 48,4 olarak ölçüldü. Nisan ve mayıs aylarında tesirli olan yağışların kentteki su seviyelerinde belirgin artış sağladığı bildirildi. Ürkmez ve Balçova barajları yüzde 97 seviyesini aşarak en yüksek doluluğa sahip tesisler oldu.

İzmir barajlarındaki güncel veriler şu şekilde listelendi:

  • Tahtalı Barajı: Yüzde 54,40
  • Balçova Barajı: Yüzde 97,32
  • Ürkmez Barajı: Yüzde 97,96
  • Gördes Barajı: Yüzde 41,72
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 78,33

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda tarihte ilk kez aralıksız artışın yaşandı (Fotoğraf: DHA)

