Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne darbe indirildiğini açıkladı.

İKİ BAKANLIKTAN ORTAK OPERASYON



Operasyon Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinesinde gerçekleşirken Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!

Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL'lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.

Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum.

Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!"