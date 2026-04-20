Görevden uzaklaştırma, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, "İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçundan tutuklanan Eşme Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.



CHP'Lİ TOZAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Eşme Belediyesi'ne operasyon 2 şüpheli tutuklandı. (Haberin görselleri AA'ya aittir)

NE OLMUŞTU?

Uşak'ta, Eşme Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve 2 belediye çalışanı 21 Nisan 2026'da tutuklandı.

MEKANLARDAN HAKSIZ KAZANÇ



Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, alkollü mekanların kapanış saatlerinin ileri alınması konusunda işyerlerinden menfaat sağladığı, ilçenin geleneksel festivali olan Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali'ne gelen sanatçılara ödenen ücretin faturasının yüksek gösterilerek haksız kazanç elde edildiği, ilçedeki bazı işyerlerine yönelik uygunsuz ruhsat karşılığında menfaat sağladığının tespit edildiği öğrenildi.

ŞOFÖR ÜZERİNDEN VURGUN



İncelenen banka hesaplarında Tozan'ın şoförü M.F'nin hesabında olağan dışı para hareketliliği tespit edildi.

Eşme Belediyesi'ne yönelik "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanmıştı.

Şüphelilerden O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.