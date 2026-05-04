CANLI YAYIN
Geri

Külliye önünde renkli buluşma: Başkan Erdoğan İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’dan başlayarak Asya’ya uzanan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Ankara’ya ulaşan katılımcılarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Rallicilerle hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara hediyeler vererek Ankara etabını başlattı ve yaklaşık 19 bin kilometrelik zorlu yolculuk öncesi grubu uğurladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Külliye önünde renkli buluşma: Başkan Erdoğan İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla bir araya geldi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Silk Road (İpek Yolu) Rallisi sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen etkinliğe rallide mücadele eden yerli ve yabancı sporcular katıldı.
  • Sporcular, uluslararası organizasyon kapsamında düzenlenen buluşmada araçlarıyla birlikte hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grubu uğurladı.

Başkan Erdoğan İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla buluştu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde İpek Yolu Rallisi katılımcıları ile buluştu. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

KÜLLİYE ÖNÜNDE RENKLİ BULUŞMA

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Ankara'ya ulaştı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasının önündeki caddede, araçlarıyla kendisini bekleyen rallicilerle bir araya geldi.

Külliye önünde renkli buluşma: Başkan Erdoğan İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla bir araya geldi-3

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'den güzergaha dair bilgi alan Erdoğan, ralliye katılan sporcularla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ralli araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ralli grubunda yer alan ailelerin çocuklarına oyuncak hediye eden ve harçlık veren Erdoğan, rallinin Ankara etabını başlatarak, ralliye katılan grubu uğurladı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

Külliye önünde renkli buluşma: Başkan Erdoğan İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla bir araya geldi-4

19 BİN KİLOMETRE YOL KATEDİLECEK

Almanya'da 27 Nisan'da başlatılan organizasyonun İstanbul'da başlayan Türkiye etabı, Ankara'nın ardından Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahı üzerinden devam edecek.

Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ralli, yaklaşık 1,5 ay sonunda 19 bin kilometre yol katedip yaklaşık 7 bin metre rakımlı Nepal'de son bulacak.

Yer: İzmit... TIR'la tanker arasında kağıt gibi ezildi! Hurdaya dönen otomobilde mucize
SONRAKİ HABER

İzmit'te mucizevi kurtuluş!

 Takvim Eşme’deki yolsuzluk ve rüşvet dosyasına ulaştı | Şoförün hesabı rüşvetin bankası
ÖNCEKİ HABER

Eşme'de şoförün hesabı rüşvetin bankası

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler