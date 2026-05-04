Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen etkinliğe rallide mücadele eden yerli ve yabancı sporcular katıldı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde İpek Yolu Rallisi katılımcıları ile buluştu. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

KÜLLİYE ÖNÜNDE RENKLİ BULUŞMA

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Ankara'ya ulaştı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasının önündeki caddede, araçlarıyla kendisini bekleyen rallicilerle bir araya geldi.