Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan kaza, trafikte takip mesafesinin hayati önemde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
D-100 kara yolunun Yeni Doğan Mahallesi mevkiinde İstanbul yönüne giden kamyonet, otomobil, TIR ve tanker, zincirleme kazaya karıştı.
Çarpışma öylesine şiddetliydi ki 41 KD 934 plakalı TIR ve 34 HLH 725 plakalı tankerin arasında kalan 41 AVF 343 plakalı otomobil kağıt gibi ezildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtarılan otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü.
Feci kaza başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.
İşte kaza anı....
