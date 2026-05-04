Buca ile Konak ilçelerini birbirine bağlayan güzergahta yeraltı tünel açma çalışmaları nedeniyle Eşrefpaşa ve Mehmet Akif caddelerinde şeritler teke düşürüldü ve trafik yoğunluğu arttı.

Sayıştay Dairesi Başkanlığının 2023 yılı raporunda 800 milyon avroya mal olması beklenen Üçyol-Buca Metro hattı ihalesinin usulsüz yapıldığı belirtilerek adli süreç işletilmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ödenmeyen SGK ve vergi borçları gerekçesiyle ikinci kredi dilimini göndermedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Şubat 2022'de temeli atılan 765 milyon avro bütçeli Buca Metrosu projesinde 4 yılda yüzde 45 ilerleme kaydedildi ve proje 2 yıl gecikmeyle 2028'de tamamlanacak.

İzmir tarihinin en büyük projesi olarak lanse edilen Buca Metrosu, gecikmeler ve skandallarla gündemden düşmüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyük vaatleriyle 2022'de temeline ilk harcın döküldüğü Buca Metrosu, aradan geçen yıllara rağmen bitirilemeyen inşaatı, kesilen dış kredileri, Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükleri ve vatandaşa yaşattığı trafik çilesiyle kentin en büyük krizlerinden birine dönüştü.

İZMİRLİ DAHA ÇOK BEKLER

Dönemin CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 14 Şubat 2022 tarihinde mitingvari bir törenle temelini attığı Buca Metrosu'nda açılış başka bahara kaldı.

2026 yılında bitmesi öngörülen projenin 2 yıl gecikme ile 2028 yılında devreye alınabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, 765 milyon avro gibi dev bütçe ayrılan Buca Metrosu projesinin 4 yılda ancak yüzde 45'lik bölümü tamamlanabildi.

4 YIL DEDİLER, UZATACAĞIZ DEDİLER, KÖRFEZİN ALTINDAN GEÇECEK DEDİLER, BİR MİLİM İLERLETEMEDİLER

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, projenin 4 yıl içinde biteceğini ve "kendi kendini finanse edeceği" vaadinin verildiğini hatırlattı. Kocabaş, "Aradan 4 yıl geçti. Ne metro bitti ne de verilen sözler tutuldu. Sonra göreve bir diğer CHP'li Başkan Cemil Tugay geldi. 'Çalışmalar hızla ilerliyor' dedi. Yetmedi, 'Gaziemir'e uzatacağız' dedi. O da yetmedi, 'Körfezin altından Karşıyaka'ya götüreceğiz' dedi. En son Kasım 2025'te 'Buca Metrosu'nu 2 yıl içinde bitireceğiz' açıklaması yaptı. CHP'li belediye başkanları konuşmaya gelince gerçekten çok mahir. Ancak iş üretmeye gelince aynı mahareti göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buca Metrosunun projelendirilen güzergahı

BORÇ GIRTLAKTA… KREDİ DURDU… TANIDIK BAHANE: ENGELLENİYORUZ

Şantiyede hareket kalmadığını ve işçilerin izne çıkarıldığını aktaran Kocabaş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının krediyi durdurma gerekçesini belediyenin ödenmeyen SGK ve vergi borçlarına bağladı.

Mevcut yönetimin sürekli "engellendiklerini" iddia ettiğini dile getiren Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay'a seslenerek, "Sayın Tugay, SGK ve vergi borcundan dolayı ülke içinde kredilerinin verilmemesinden dolayı hükümetimize 'kredilerimizi engelliyorlar' diye 7 düvele duyuruyordu. Her eline mikrofonu aldığında 'engelleniyoruz' diyordu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da aynı rasyolardan dolayı kredilerini vermeyince neden sus pus? Neden 1 aydır sesini çıkarmıyor?" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay metro şantiyesinde

ÖNCE METROYU BİTİRİN SONRA HAYAL SATIN

Daha önce Fahrettin Altay ve Narlıdere hatlarında benzer gecikmeler yaşandığını hatırlatan Kocabaş, "Kürsüye çıkınca 'Körfezin altından metro geçireceğiz' diyorlar. Siz önce elinizdeki metroyu bitirin de İzmir görsün. Sonra hayal satarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'DAN PARA GELECEK DE METRO DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi cephesinden yapılan yazılı açıklamada ise inşaatın tamamen durduğu iddiaları reddedildi. Sorunun "dış kaynaklı krediden" kaynaklandığı belirtilirken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ikinci kredi dilimini göndermesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Buca Metrosu'nun temel atma töreni 14 Şubat 2022'de mitingvari bir etkinlikle gerçekleştirimişti. (Fotoğraf: Depo Photos)

METRO YOK TRAFİK ÇOK

İzmir'de bitmeyen metro çalışma çilesi zaten var olan trafiği iyice allak bullak etti.

Buca Metrosu'nun yeraltı tünel açma çalışmaları, Buca ile Konak ilçelerini birbirine bağlayan güzergahta trafik akışını durma noktasına getirdi. Eşrefpaşa ve Mehmet Akif caddelerinde şeritlerin teke düşürülmesi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğu artırdı.

Yeşildere yönünden gelip Konak istikametine gitmek isteyen bazı kural tanımaz sürücülerin, Nato döner kavşağını kullanmak yerine araçlarıyla orta refüjdeki kaldırımın üzerinden geçerek Eşrefpaşa Caddesi'ne girmesi güvenlik risklerini zirveye taşıdı.

Temeli 14 Şubat 2022 tarihinde atılan ve 4 yılda bitirileceği vadedilen Buca Metrosu, finansal krizler ve usulsüzlük iddialarının gölgesinde kaldı.

İHALESİ ŞAİBELİ

Buca Metrosu projesi, Sayıştay Dairesi Başkanlığının 2023 yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi raporunda çarpıcı bulgularla yer almıştı. Mali konularda ciddi uyarıların yapıldığı raporda Sayıştay denetçileri, 800 milyon avroya mal olması beklenen Üçyol-Buca Metro hattı ihalesinin usulsüz yapıldığını belirterek konu hakkında adli süreç işletilmesi gerektiğini vurgulamıştı.