Yalan tiyatrosunda başrol Özgür Özel! Osmaniye'de yoksuluz diyen ailenin 3 aracı çıktı
CHP’nin Osmaniye tiyatrosu, erken patladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konteyner ziyaretinde görüştüğü depremzede “Mağduruz” dedi. Üzerlerine kayıtlı 3 araç çıktı.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de ziyaret ettiği depremzede Emine T.'nin elektrik kesildiği ve TOKİ'den ev istediği yönündeki şikayetlerinin ardından ailenin 3 aracının olduğu tespit edildi.
- Emine T.'nin eşi Mehmet K.'nın bir inşaat şirketinde sigortalı olarak çalıştığı belirlendi.
- Ailenin 6 Şubat depremlerinden 1 ay sonra hak sahibi ve kiracı olmamalarına rağmen konteynere yerleştirildikleri ortaya çıktı.
- Ailenin konteynerde kalmayı bıraktığı, 22 Ocak'ta tebligat yapıldığı ve ek süre verildiği açıklandı.
- Konteynerdeki elektriğin herhangi bir yanıt alınmaması nedeniyle kesildiği tespit edildi.
CHP'nin "Hisseli yalanlar kumpanyası"bu kez Osmaniye'de sergilendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konteyner ziyaretinde görüştüğü depremzede Emine T.,"Elektriğimizi kestiler, eşimin işi yok, bizi çıkarmak istiyorlar, TOKİ bize ev yapsın" şeklindeki söylemleriyle dikkat çekti.
Yapılan incelemede, Emine T. ile eşinin adlarına kayıtlı toplam 3 aracın olduğu ortaya çıktı. Söz konusu araçların 1990 model minibüs, 2007 model minibüs ve 2003 model hafif ticari araç olarak sıralandığı öğrenildi.
TAKVİM'den Murat Karaman'In haberine göre, buna ek olarak eşi Mehmet K.'nın bir inşaat şirketinde sigortalı olarak çalıştığı da belirlendi.
Edinilen bilgiye göre aile, 6 Şubat depremlerinden 1 ay sonra'hak sahibi' olmamalarına, kiracı olmalarına rağmen konteynere yerleştirildi. Ailenin uzun süredir konteynerde de kalmayı bıraktığı, söz konusu konteyner kente 22 Ocak'ta tebligat yapıldığı ve mevcutta bulunanlara ek süre verildiği ortaya çıktı. Evdeki elektriğin, herhangi bir yanıt alınmaması sebebiyle kesildiği de tespit edildi.
Depremin 3. yılında bölgeyi turist gibi geziye çıkan Özel, sözde mağdur olduğunu anlatan depremzede ile görüşüp algı yaratmaya çalıştı.