Yalan tiyatrosunda başrol Özgür Özel! Osmaniye'de yoksuluz diyen ailenin 3 aracı çıktı

Konteynerdeki elektriğin herhangi bir yanıt alınmaması nedeniyle kesildiği tespit edildi.

Ailenin 6 Şubat depremlerinden 1 ay sonra hak sahibi ve kiracı olmamalarına rağmen konteynere yerleştirildikleri ortaya çıktı.

Emine T.'nin eşi Mehmet K.'nın bir inşaat şirketinde sigortalı olarak çalıştığı belirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de ziyaret ettiği depremzede Emine T.'nin elektrik kesildiği ve TOKİ'den ev istediği yönündeki şikayetlerinin ardından ailenin 3 aracının olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, Emine T. ile eşinin adlarına kayıtlı toplam 3 aracın olduğu ortaya çıktı. Söz konusu araçların 1990 model minibüs, 2007 model minibüs ve 2003 model hafif ticari araç olarak sıralandığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in konteyner ziyaretinde görüştüğü depremzede Emine T., "Elektriğimizi kestiler, eşimin işi yok, bizi çıkarmak istiyorlar, TOKİ bize ev yapsın" şeklindeki söylemleriyle dikkat çekti.

CHP'nin "Hisseli yalanlar kumpanyası" bu kez Osmaniye 'de sergilendi.

CHP'nin 'Hisseli yalanlar kumpanası' yönetmeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

TAKVİM'den Murat Karaman'In haberine göre, buna ek olarak eşi Mehmet K.'nın bir inşaat şirketinde sigortalı olarak çalıştığı da belirlendi.

Edinilen bilgiye göre aile, 6 Şubat depremlerinden 1 ay sonra'hak sahibi' olmamalarına, kiracı olmalarına rağmen konteynere yerleştirildi. Ailenin uzun süredir konteynerde de kalmayı bıraktığı, söz konusu konteyner kente 22 Ocak'ta tebligat yapıldığı ve mevcutta bulunanlara ek süre verildiği ortaya çıktı. Evdeki elektriğin, herhangi bir yanıt alınmaması sebebiyle kesildiği de tespit edildi.