İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunda çalışan kadınların, giyinme odalarındaki havalandırma boşluğunda buldukları kamera düzeneğiyle başlayan hukuki süreç, dosyaya giren deliller üzerine mahkemenin beraat kararıyla yeni boyut kazandı.
HAVALANDIRMADA GİZLİ KAMERA
Olay, 28 Kasım 2025 tarihinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda görevli kadın çalışanlar, iş yeri sahibi H.D.'nin son dönemde giyinme ve bakım odasına sık girmesinden şüphelendi. Odada yapılan aramada havalandırma bölümünün içine gizlenmiş kamera düzeneği bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler salona gelerek cihazları incelemeye aldı.
'GİYSİ HIRSIZLIĞINA TEDBİR' SAVUNMASI
Gözaltına alınan H.D., kamerayı kıyafet hırsızlığını önlemek amacıyla yerleştirdiğini iddia etti. Çalışanlar, kameranın sadece giyinme alanını gösterdiğini, kıyafetlerin kilitli dolaplarda muhafaza edildiğini öne sürdü. Soruşturma sonucunda H.D. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlarından dava açıldı.
KAYITLAR TEMİZ
Yargılama sürecinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi. Raporda, söz konusu cihazların güvenlik kamerası niteliği taşıdığı, elde edilen kayıtların suç unsuru oluşturmadığı belirtildi.
İddia edilenin aksine hiçbir uygunsuz görüntüye rastlanmadığı saptandı.
BERAAT KARARI
Çalışmalar kapsamında incelenen hard disk ve kamera kayıtlarında yalnızca düğün ile kına organizasyonlarına ait görüntülerin yer aldığı tespit edildi. Mahkeme heyeti, rapordaki bilimsel değerlendirmeleri dikkate alarak düğün salonu sahibi H.D.'nin beraatine hükmetti.
'3 MİLYON VER' ŞANTAJI
Dava dosyasında yer alan çarpıcı detaylardan diğeri olay sonrası yaşanan para talebi oldu. Kamera krizinin patlak vermesinin ardından bazı kişilerin salon sahibi H.D.'den 3 milyon lira talep ettiği ortaya çıktı. Bu talebe ilişkin video kayıtları ile telefon görüşmelerinin dava dosyasına delil olarak sunulduğu öğrenildi.