CANLI YAYIN
Geri

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı: Ses ve görüntü kayıtları dosyada | Bilirkişi raporuyla beraat

Düğün salonu çalışanlarının şüphesi üzerine ortaya çıkan gizli kamera tartışması mahkeme salonunda beraatle noktalandı. Sultangazi’de yaşanan olayda, salon sahibi H.D. hırsızlığa karşı tedbir aldığını savunurken, bilirkişi incelemesi bu savunmayı destekledi. Hard disk kayıtlarında yalnızca düğün ve kına organizasyonlarının yer aldığı saptandı. Suçlamalardan aklanan H.D.’den olayın hemen ardından 3 milyon lira istendiğini gösteren telefon ve video kayıtları dava dosyasında yer aldı. 3 milyon liralık maddi talep ve buna ilişkin ses/görüntü kayıtları, olayın şantaj amaçlı kumpas olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Giriş Tarihi:
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı: Ses ve görüntü kayıtları dosyada | Bilirkişi raporuyla beraat
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunun giyinme odasında bulunan kamera nedeniyle salon sahibi H.D. hakkında açılan davada mahkeme beraat kararı verdi.
  • Bilirkişi raporu, cihazların güvenlik kamerası niteliği taşıdığını ve kayıtlarda hiçbir uygunsuz görüntü bulunmadığını tespit etti.
  • Dava dosyasına giren ses ve video kayıtları, olay sonrası salon sahibi H.D.'den 3 milyon lira talep edildiğini ortaya koydu.
  • Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafet hırsızlığını önlemek amacıyla yerleştirdiğini savundu.
  • İncelenen hard disk ve kamera kayıtlarında sadece düğün ve kına organizasyonlarına ait görüntüler tespit edildi.

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunda çalışan kadınların, giyinme odalarındaki havalandırma boşluğunda buldukları kamera düzeneğiyle başlayan hukuki süreç, dosyaya giren deliller üzerine mahkemenin beraat kararıyla yeni boyut kazandı.

HAVALANDIRMADA GİZLİ KAMERA

Olay, 28 Kasım 2025 tarihinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda görevli kadın çalışanlar, iş yeri sahibi H.D.'nin son dönemde giyinme ve bakım odasına sık girmesinden şüphelendi. Odada yapılan aramada havalandırma bölümünün içine gizlenmiş kamera düzeneği bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler salona gelerek cihazları incelemeye aldı.

Düğün salonu çalışanlarının şüphesi üzerine ortaya çıkan gizli kamera tartışması mahkeme salonunda beraatle noktalandı. (Fotoğraflar: DHA)

'GİYSİ HIRSIZLIĞINA TEDBİR' SAVUNMASI

Gözaltına alınan H.D., kamerayı kıyafet hırsızlığını önlemek amacıyla yerleştirdiğini iddia etti. Çalışanlar, kameranın sadece giyinme alanını gösterdiğini, kıyafetlerin kilitli dolaplarda muhafaza edildiğini öne sürdü. Soruşturma sonucunda H.D. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlarından dava açıldı.

KAYITLAR TEMİZ

Yargılama sürecinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi. Raporda, söz konusu cihazların güvenlik kamerası niteliği taşıdığı, elde edilen kayıtların suç unsuru oluşturmadığı belirtildi.

İddia edilenin aksine hiçbir uygunsuz görüntüye rastlanmadığı saptandı.

Sultangazi’de yaşanan olayda, salon sahibi H.D. hırsızlığa karşı tedbir aldığını savunurken, bilirkişi incelemesi bu savunmayı destekledi.

BERAAT KARARI

Çalışmalar kapsamında incelenen hard disk ve kamera kayıtlarında yalnızca düğün ile kına organizasyonlarına ait görüntülerin yer aldığı tespit edildi. Mahkeme heyeti, rapordaki bilimsel değerlendirmeleri dikkate alarak düğün salonu sahibi H.D.'nin beraatine hükmetti.

'3 MİLYON VER' ŞANTAJI

Dava dosyasında yer alan çarpıcı detaylardan diğeri olay sonrası yaşanan para talebi oldu. Kamera krizinin patlak vermesinin ardından bazı kişilerin salon sahibi H.D.'den 3 milyon lira talep ettiği ortaya çıktı. Bu talebe ilişkin video kayıtları ile telefon görüşmelerinin dava dosyasına delil olarak sunulduğu öğrenildi.

CHP'li Özkan Yalım’ın avukat kızı Özgegül Yalım'dan muhasebeciye delil karartma talimatı: Telefonları kır at
SONRAKİ HABER

Telefonları kır at

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler