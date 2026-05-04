İncelenen hard disk ve kamera kayıtlarında sadece düğün ve kına organizasyonlarına ait görüntüler tespit edildi.

Bilirkişi raporu, cihazların güvenlik kamerası niteliği taşıdığını ve kayıtlarda hiçbir uygunsuz görüntü bulunmadığını tespit etti.

Gözaltına alınan H.D., kamerayı kıyafet hırsızlığını önlemek amacıyla yerleştirdiğini iddia etti. Çalışanlar, kameranın sadece giyinme alanını gösterdiğini, kıyafetlerin kilitli dolaplarda muhafaza edildiğini öne sürdü. Soruşturma sonucunda H.D. hakkında " özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz " suçlarından dava açıldı.

KAYITLAR TEMİZ

Yargılama sürecinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi. Raporda, söz konusu cihazların güvenlik kamerası niteliği taşıdığı, elde edilen kayıtların suç unsuru oluşturmadığı belirtildi.

İddia edilenin aksine hiçbir uygunsuz görüntüye rastlanmadığı saptandı.

Sultangazi’de yaşanan olayda, salon sahibi H.D. hırsızlığa karşı tedbir aldığını savunurken, bilirkişi incelemesi bu savunmayı destekledi.

BERAAT KARARI

Çalışmalar kapsamında incelenen hard disk ve kamera kayıtlarında yalnızca düğün ile kına organizasyonlarına ait görüntülerin yer aldığı tespit edildi. Mahkeme heyeti, rapordaki bilimsel değerlendirmeleri dikkate alarak düğün salonu sahibi H.D.'nin beraatine hükmetti.

'3 MİLYON VER' ŞANTAJI

Dava dosyasında yer alan çarpıcı detaylardan diğeri olay sonrası yaşanan para talebi oldu. Kamera krizinin patlak vermesinin ardından bazı kişilerin salon sahibi H.D.'den 3 milyon lira talep ettiği ortaya çıktı. Bu talebe ilişkin video kayıtları ile telefon görüşmelerinin dava dosyasına delil olarak sunulduğu öğrenildi.