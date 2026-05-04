Bu kapsamda; Senegal'in Pikine kentinde Sıfır Atık Vakfı ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği iş birliğiyle kurulan biyogaz ünitesi, organik atıkların enerji ve tarımsal girdiye dönüştürülmesini sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya somut katkı sunuyor. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye,Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, BM Senegal Mukim Koordinatörü Aminata Maiga ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan proje, Türkiye ile Senegal arasında çevre temelli güçlü iş birliğinin yeni bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan ve küresel ölçekte güçlü bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, uluslararası iş birlikleriyle etkisini genişletmeye devam ediyor.

Senegal'de biyogaz ünitesi hizmete alındı (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş , projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, Senegal'in Pikine şehrinde biyogaz ünitesini Dakar Büyükelçiliğimiz ile birlikte hayata geçirdik" ifadelerini kullandı. "ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GIDA İSRAFIYLA MÜCADELE İÇİN SOMUT VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM" Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye 'nin eşi Marie Khone Faye ise törende yaptığı açıklamada, Pikine'deki Stade Alassane Djigo'da düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine katıldığını belirterek, günün biyogaz ünitesinin açılışıyla taçlandırıldığını ifade etti. Faye, bu yatırımın atıkların değerlendirilmesi ve gıda israfıyla mücadele açısından somut ve sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu dile getirirken, Türkiye ile Senegal arasındaki iş birliğinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin gücünü yansıtan bu değerli katkıları için içten teşekkürlerimi sunarım. Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen bu girişim aracılığıyla, çevresel sorumluluk, yenilikçilik ve topluluk katılımına dayanan ortak bir kalkınma vizyonu somutlaşmaktadır."

YEREL ESNAFA EKİPMAN DESTEĞİ SAĞLANDI



Faye ayrıca etkinlik kapsamında yerel esnafa ekipman desteği sağlandığını, bu adımın atık yönetimini sürdürülebilir bir dönüşüm aracına dönüştürme yönündeki ortak iradeyi ortaya koyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



"Bu anlamlı ve etkili günün başarıyla gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm paydaşları ve emeği geçenleri saygıyla selamlıyorum."



ATIK YÖNETİMİNDE YENİLİKÇİ BİR MODEL: BİYOGAZ ÜNİTESİ



Pikine'de kurulan biyogaz ünitesi, organik atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesini sağlayan entegre bir atık yönetimi modeli sunuyor. Gıda atıkları ve benzeri organik materyallerin kontrollü şekilde işlenmesiyle hem enerji üretimi sağlanmakta hem de tarımda kullanılabilecek doğal gübre elde edilmektedir.



Bu sistem sayesinde organik atıkların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılması önlenirken, sera gazı salımının azaltılmasına katkı sunulmakta ve yerel ölçekte döngüsel ekonomi yaklaşımı desteklenmektedir. Aynı zamanda belediyeler ve yerel topluluklar için sürdürülebilir, düşük maliyetli ve çevre dostu bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

SENEGAL'DE SIFIR ATIK VİZYONU GENİŞLİYOR



Sıfır Atık Vakfı'nın Senegal'de hayata geçirdiği bu yeni girişim, daha önce gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğini taşıyor.



Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, ülkede eğitimden yerel yönetimlere uzanan geniş bir alanda farkındalık ve uygulama odaklı projeler yürütüyor.



Çalışmalarla Senegal genelinde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedeflenirken; öğrenciler, yerel yöneticiler ve uluslararası kuruluşların katılımıyla çok paydaşlı bir yapı oluşturuluyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler, çevre eğitiminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir zemin sunuyor.