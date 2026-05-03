Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi: İşte masadaki başlıklar

2 haftalık aranın ardından toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gözler kritik başlıklara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesinin ardından “Terörsüz Türkiye” sürecinde atılacak yeni adımlar ve MİT’in üstleneceği kritik rol masaya yatırılacak. Öte yandan milyonların merak ettiği “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?” sorusu da Kabine’den çıkacak kararla netlik kazanması bekleniyor.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine, iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
  • Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında atılacak yasal adımlar ve MİT'in bu süreçteki rolü ele alınacak.
  • Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik karar, toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
  • Orta Doğu'da tırmanan gerilim, faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve enflasyonla mücadele çalışmaları değerlendirilecek.
  • Kabine toplantısında alınan kararların, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 haftalık aranın ardından Kabine'yi yarın yeniden topluyor.

Toplantının ana gündemini "Terörsüz Türkiye" süreci ile Orta Doğu'da tırmanan gerilim oluştururken, milyonları ilgilendiren Kurban Bayramı tatilinin süresi de masada olacak.

Kabine Toplantısı yarın toplanıyor: Masada kritik başlıklar var!

KABİNE 2 HAFTALIK ARANIN ARDINDAN TOPLANIYOR

Yoğun gündemle toplanan Kabine'de, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan gerilim de en önemli başlıklardan biri olarak ön plana çıkıyor.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yaklaşık bir saat süren zirvenin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla devam edeceği mesajı aktarılmıştı.

AK Parti kaynakları, Mayıs ayı içerisinde atılması beklenen yasal adımlara işaret ederken; MİT'in süreçteki "doğrulama ve teyit mekanizması"na ilişkin detayların da Kabine üyeleriyle görüşülmesi bekleniyor.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda gelinen durum da toplantıda değerlendirilecek.

Ekonomi cephesinde ise öncelik yine enflasyonla mücadele. Atılan adımlar ve piyasalardaki son durum kapsamlı bir şekilde analiz edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili süresi de Kabine'nin gündemine geliyor. Kabine'de alınacak karar ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı netleşecek.

Bakan Ersoy'dan '9 günlük Kurban Bayramı tatili' sorusuna cevap: "Olumlu olur" | Karar Kabine'nin

Kabine toplantısı sonrası alınacak kararların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

