Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 haftalık aranın ardından Kabine'yi yarın yeniden topluyor.
Toplantının ana gündemini "Terörsüz Türkiye" süreci ile Orta Doğu'da tırmanan gerilim oluştururken, milyonları ilgilendiren Kurban Bayramı tatilinin süresi de masada olacak.Kabine Toplantısı yarın toplanıyor: Masada kritik başlıklar var!
KABİNE 2 HAFTALIK ARANIN ARDINDAN TOPLANIYOR
Yoğun gündemle toplanan Kabine'de, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan gerilim de en önemli başlıklardan biri olarak ön plana çıkıyor.
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yaklaşık bir saat süren zirvenin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla devam edeceği mesajı aktarılmıştı.
AK Parti kaynakları, Mayıs ayı içerisinde atılması beklenen yasal adımlara işaret ederken; MİT'in süreçteki "doğrulama ve teyit mekanizması"na ilişkin detayların da Kabine üyeleriyle görüşülmesi bekleniyor.
FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR
Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda gelinen durum da toplantıda değerlendirilecek.
Ekonomi cephesinde ise öncelik yine enflasyonla mücadele. Atılan adımlar ve piyasalardaki son durum kapsamlı bir şekilde analiz edilecek.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili süresi de Kabine'nin gündemine geliyor. Kabine'de alınacak karar ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı netleşecek.
Kabine toplantısı sonrası alınacak kararların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.